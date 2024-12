Lærerstuderende fra Amager valgt som ny næstforperson i DUF

Anneline Larsen er stolt af at blive valgt på posten. Pressefoto: DUF/Ida Guldbæk Arentsen.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har netop offentliggjort i en pressemeddelelse, at lærerstuderende Anneline Larsen er blevet valgt som ny næstforperson for organisationen. DUF er en paraplyorganisation, der repræsenterer 78 frivillige børne- og ungdomsorganisationer.

Valget fandt sted lørdag under DUF’s årlige delegeretmøde, hvor over 200 repræsentanter samledes for at diskutere foreningsliv, demokrati og unges vilkår. Anneline Larsen, som er 27 år, overtager posten fra Julie Lindmann, der har fungeret som næstforperson siden oktober.

Fokus på fællesskaber

Anneline Larsen udtrykker stor glæde over sin nye rolle:

»Jeg brænder for, at alle unge oplever værdien af at være en del af et forpligtende fællesskab. Derfor vil jeg arbejde for, at DUF fortsat er en stærk og mangfoldig paraply, der bidrager til at skabe stærke fællesskaber for børn og unge,« siger Anneline Larsen.

Hun har siden marts været formand for DUF’s Lokalforeningspuljeudvalg og har desuden en baggrund som forperson i Lærerstuderendes Landskreds. Anneline Larsen har været aktiv i flere organisationer, herunder DUI-LEG og VIRKE samt Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Demokratisk selvtillid og unges stemme

Med en baggrund som lærerstuderende lægger Anneline Larsen stor vægt på unges demokratiske selvtillid:

»Det er helt grundlæggende for mig som lærerstuderende, at jeg gerne vil styrke unges demokratiske selvtillid og engagement. Jeg har desværre set alt for mange eksempler på, at børn og unges stemme ikke tages seriøst. Det skal vi ændre på,« siger hun.

Anneline Larsen er opvokset i Dragør og bor på Amagerbro med sin kæreste og deres barn.