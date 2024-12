Manglende vedligeholdelse af kommunale bygninger

Går man en tur over Dragør Havn, ser man en række bygninger, som er misligholdte: træværk, der rådner, og kalkning, som drysser af mure.

De fleste bygninger på havnen er kommunalt ejede og udlejet.

De fleste private grundejere i Dragør er ganske bevidste om, at med en placering tæt ved kysten skal deres private ejendomme løbende vedligeholdes, hvis ikke der skal ske alvorlige skader.

Vedligeholdelsen er som en ideel Svikmølle

Havnens bygningers vedligeholdelse er endt mellem to stole.

Formelt set er det havnens problem. Men en havnefoged er jo ansat til at servicere en havn og sikre bådene og deres ejere en god service – ikke at være en vicevært for daglig bygningsvedligeholdelse.

Også forvaltningen på rådhuset er sat på en uriaspost. Hvordan skal de kunne påtale, at bygningerne misligholdes, hvis der ingen retningslinjer er for indsatsen? Og at opgaven iøvrigt er outsourcet til havnen.

Jeg har forsøgt at sætte fokus på sagen, men uden sønderligt held. Jeg har derfor bedt om aktindsigt og fik derved en forklaring:

»Afslag på din aktindsigtsanmodning af den 12. december 2024.

Kære Morten Dreyer

I din anmodning om aktindsigt dateret den 12. december 2024 anmodede du om: ’Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger på Dragør Havn’

Afgørelse

Efter Offentlighedsloven §7 giver Dragør Kommune hermed afslag på din anmodning.

Begrundelse for dit afslag er at vi ikke har nogle vedligeholdelsesplaner for kommunale bygninger på havnen i Dragør.«

Som sagt …

Når man ikke følger sine ejendommes vedligeholdelse løbende, så opbygger man skadernes omfang.

Med ønsket om et godt nytår.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti