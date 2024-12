Nej til dispensationer på skurgrunde

Skurbyens huse er eftertragtede.

Der bliver ikke mulighed for at udvide kredsen af folk, der kan få fingre i en af de kommunale skurgrunde på Dragør Havn. Det har Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttet, og den 19. december vedtog Kommunalbestyrelsen det endeligt.

Brugerrådet for Dragør Havn havde bedt om lov til i særlige tilfælde at kunne se bort fra, hvilke grupper der kan tildeles en skurgrund.

I dag kan fiskere, bierhvervsfiskere og klubber med tilknytning til havnen få en skurgrund – men brugerrådet har oplyst, at efterspørgslen fra grupperne er for nedadgående, og brugerrådet ville derfor gerne have mulighed for at give dispensation til andre grupper, der blev vurderet at være til nytte for havnen.

I dag er der 58 personer eller foreninger på venteliste til en skurgrund. En er erhvervsfisker, fem er bierhvervsfiskere eller erhvervsdrivende med tilknytning til havnen, mens resten er klubber og foreninger med tilknytning til havnen samt sejlere med fast plads og fartøj i havnen.

Lige nu er seks skure ledige – men de skal vurderes af havnens vurderingsråd, før de kan tildeles. Et andet forslag om at ændre vurderingsprocessen blev også afvist af udvalget og kommunalbestyrelsen.

»Det er ikke så mange år siden, at vi ændrede på vedtægterne, og vi kan ikke se, at det skal gøres igen nu. Inden for en overskuelig årrække kan det godt blive nødvendigt, men det er det ikke nu,« siger Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.