Nemmere at få erstatning efter stormflod

Sådan gør du, hvis der er skader i din bolig på grund af stormflod

• Sørg for at begrænse skaden så godt, du kan. Det kan få betydning for, hvor meget du kan få dækket. Luk døre og vinduer, brug sandsække og andre barrierer for at holde vand væk. Pump eventuelt vand væk. Flyt dine ting til de dele af bygningen, hvor der sker mindst mulig skade på dem.



• Kontakt dit forsikringsselskab først for at se, om nogle af dine forsikringer dækker stormflodsskader.



• Hvis dine nuværende forsikringer ikke dækker, og du har haft en stormflodsskade, skal du anmelde dine skader til Naturskaderådet via naturskadebasen.dk.



• Hvis der er erklæret stormflod (det kan kun Naturklagerådet gøre) i det område, hvor din skade har fundet sted, vil din sag altid blive behandlet, og du får som udgangspunkt erstatning for skader på indbo og bygninger på grund af stormfloden. Du skal dog have en brandforsikring af huset for at kunne få dækket stormflodsskader.



• Hvis du anmelder en skade, men der ikke er erklæret stormflod i det område, du bor, vil din anmeldelse blive individuelt vurderet af Naturskaderådet.



Kilde: www.naturskadebasen.dk, www.bolius.dk