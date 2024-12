Bindende fjernvarmetilmelding skal ske inden 1. juni

Inden Dragør Fjernvarme kan begynde det praktiske arbejde med at grave fjernvarmeledninger ned, har de brug for en økonomisk garanti fra kommunen, så de kan optage lån på de godt 300 millioner, første etape vil koste.

Den garanti har kommunalbestyrelsen nu givet – men de har stillet krav for at gøre det. Minimum 65 procent af de husstande og virksomheder, der er omfattet af etape 1 og 2 i Dragør og Store Magleby, skal have lavet en bindende tilmelding til fjernvarme – og det skal de have gjort inden den 1. juni 2025.

Sagen er kompliceret for politikerne, fordi de gerne ser, at så mange borgere som muligt ønsker at skifte gasfyr ud med fjernvarme, for ellers kan fjernvarmeprojektet ikke realiseres. Derudover kan det koste kommunen mange penge, hvis man går i gang med gravearbejdet, og det så viser sig, at der ikke er tilstrækkelig tilslutning til at gennemføre det. For at det kan gøres rentabelt, skal minimum 65 procent af varmeforsyningen nemlig komme fra fjernvarme.

»Vi har fået en bunden opgave om at tilbyde fjernvarme til borgerne, hvis der er tilstrækkelig tilmelding. Hvis vi ikke får nok tilmeldinger, kommer der ikke fjernvarme, men så er der heller ikke en anden kommunal løsning at tilbyde, når gassen udfases. Så skal borgerne selv finde løsninger. Så vi vil gerne tage en beslutning, så vi kan komme ud over rampen i januar. Og indstillingen fra udvalgene går på, at man fortsætter processen, men først går i gang med at grave, når man ved, om der er tilstrækkeligt med tilmeldinger,« lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C) til kommunalbestyrelsesmødet den 19. december.

Flertal for bindende tilmelding

Dragør Fjernvarme havde anmodet om en lånegaranti på godt 311 millioner kroner for udrulning af etape 1 og derudover angivet, at de forventer, at projektet i alt kommer til at koste 987 millioner kroner – penge, kommunen løbende skal stille garanti for.

Derudover skal kommunen stille sikkerhed for CTRs (Centralkommunernes Transmissionsselskab) investeringer i fjernvarmeudrulningen på 374 millioner kroner.

Alle disse penge kan altså ende som gæld, uden at man har fået noget for det, hvis man graver fjernvarmeledninger ned og dermed begynder at bruge af millionerne, inden man har sikret sig tilstrækkelig tilmelding fra borgerne til projektet.

Enighed om at droppe tilslutningsbidrag

En helt enig kommunalbestyrelse stod bag at droppe det tilslutningsbidrag på 19.000 kroner, som forvaltningen ellers havde lagt op til. I flere andre kommuner har man valgt, at borgerne skal betale en engangssum for at blive koblet på fjernvarmenettet, da dette kan gøre økonomien i udrulningsprojektet mere robust. Men i Dragør endte det altså med, at hensynet til at få flest mulige borgere til at melde sig til fjernvarmeordningen betød, at man droppede et tilslutningsbidrag.

Borgerne skal stadig betale for at få installeret en fjernvarmeenhed i boligen og et tilskud til den stikledning, der skal føre fra huset ud til fjernvarmenettet (cirka 1.250 kroner per meter – man betaler maksimalt for 25 meter). Men der bliver ikke tale om et større tilslutningsbidrag.

Stor uenighed inden afstemning

Herefter stoppede enigheden i kommunalbestyrelsen dog også. Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne og Sydamagerlisten dannede godt nok et bredt flertal for, at der skal ske en bindende tilmelding til fjernvarme fra borgerne inden den 1. juni 2025, men liste T kom på banen med to nye forslag.

»Liste T ser fjernvarme som den rigtige, mest stabile og mest fleksible opvarmningsform i Dragør Kommune. Men at 65 procent af virksomheder og borgere skal skrive under på en bindende tilmelding, uden at de ved præcist, hvornår de bliver tilsluttet, tror vi simpelthen ikke på. I hvert fald skal vi så komme med et ualmindeligt godt tilbud. Dragør Kommune bør påtage sig større risiko på vegne af borgerne,« sagde Peter Læssøe.

Liste Ts første forslag gik blandt andet på, at der skulle arbejdes meget mere med at gøre det ekstra økonomisk attraktivt at tilslutte sig fjernvarme – eksempelvis ved, at kommunen forpligter sig til at forudbetale ti års varmeforbrug til Dragør Fjernvarme, eller at Dragør Kommune kunne give et øget kapitalindskud til Dragør Fjernvarme eller skræddersy selskabets afskrivninger på en måde, der vil give mere fordelagtige priser.

Lokallistens andet forslag gik på, at der ikke bør være bindende tilmelding til fjernvarme – eller i hvert fald kun i forhold til etape 1 i første omgang.

Forslagene fik især Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet op af stolene.

»Der er blevet arbejdet hårdt og intenst på, at der bliver stillet de bedste forslag til borgerne. Og så er det ærgerligt at komme i sidste øjeblik med en kaskade af ændringsforslag. Vi har ingen mulighed for at verificere eller tage stilling til det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi skal i stedet give borgerne en stor forsikring om, at det her vil vi rigtig gerne, og det her kan lade sig gøre,« sagde Nicolaj Bertel Riber (A).

Borgmester: Så kan vi lige så godt aflevere nøglerne

Også Helle Barth (V) efterlyste bred enighed i stedet for en splittet diskussion, lige før der skal sættes gang i en tilmeldingskampagne for fjernvarmetilslutning.

»Jeg forstår ikke det, liste T foreslår. Umiddelbart, som jeg læser det, betyder det, at projektforslaget skal justeres. Det vil forsinke processen. Vi skal trække vejret og se borgerne i øjnene og sige: Nu skal I melde jer til. Vi skal ikke have slinger i valsen,« sagde hun.

Det Konservative Folkepartis medlemmer talte ligeledes med store bogstaver.

»Jeg er rystet over liste Ts ændringsforslag. Hvis vi kører videre uden at få forpligtende tilmelding, kan vi ende med at stå med gæld på over 600 millioner kroner. Så kan vi lige så godt give nøglerne til kommunen til Indenrigsministeriet,« sagde borgmester Kenneth Gøtterup (C) og tilføjede, at han nærmest ikke vidste, hvad han skulle sige til forslaget om eksempelvis at forudbetale ti års varmeforbrug til fjernvarme.

»Det er godt, at der er meningsforskelle i kommunalbestyrelsen, men i en sag af den her vigtighed og størrelse mener jeg, at det ville være vigtigt med enighed. Nu skaber man splid og gør borgerne usikre. Forslaget i sig selv er på grænsen til at være vanvittigt,« lød det fra Martin Wood Pedersen (C).

Flertal vedtog bindende tilmelding

Debatten fortsatte i lang tid, og stort set alle kommunalbestyrelsesmedlemmer var på banen op til flere gange.

Da det kom til afstemning, blev liste Ts forslag dog stemt ned. Kun liste Ts egne medlemmer stemte for, mens Sydamagerlisten undlod at stemme.

Da det kom til afstemning om indstillingen fra Økonomiudvalget, stemte alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer for, at der ikke skal være et investeringsbidrag på 19.000 kroner for at tilmelde sig fjernvarme, men at der til gengæld skal være en udtrædelsesgodtgørelse – altså at borgere skal betale for at træde ud af ordningen efter den bindende tilmelding.

At 65 procent af dem – både private borgere og virksomheder – der skal have leveret varme, skal lave en bindende tilmelding, inden kommunen kan give en økonomisk garanti for etape 1 og 2, og at det skal ske inden den 1. juni 2025, stemte alle partier undtagen liste T altså for.

Nu er det besluttet: Du skal give en bindende tilmelding til fjernvarme inden den 1. juni 2025. Foto: Signelements.