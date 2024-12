Flere andre kommuner har allerede gjort det: Roskilde, Aarhus og Frederiksberg. Sat en stopper for indkøb af de såkaldte turbokyllinger, som er hurtigtvoksende kyllinger, der er avlet til at vokse fra omkring 50 gram til to kilo på godt en måned. Og efter en direkte henvendelse fra dyrevelfærdsorganisationen Anima havde borgmester Kenneth Gøtterup (C) sat sagen på dagsordenen til det seneste møde i Økonomiudvalget.

Hans forslag var, at udvalget skulle drøfte henvendelsen, og om der skal indføres stop af anvendelsen af turbokyllinger.

Et flertal i Folketinget besluttede i 2023, at turbokyllinger ikke længere må være en del af de statslige indkøb. Og Anima opfordrer således til, at kommunerne følger trop.

Beslutningen i Økonomiudvalget blev, at der nu henstilles til, at kommunens arbejdspladser overvejer deres brug af turbokyllinger, og derefter tager Økonomiudvalget en drøftelse af kommunens madpolitik i andet kvartal af 2025.

Denne nuttede påskekylling har haft det betydeligt bedre, end industriopdrættede turbokyllinger normalt har det.