Borgmestre i fælles opråb til regeringen: Tag ansvar for fjernvarmen

Tårnbys socialdemokratiske borgmester, Allan S. Andersen (tv.), og Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (C), har begge underskrevet brevet – det samme har 12 andre borgmestre og otte repræsentanter fra fjernvarmeselskaber. Arkivfoto.

En række borgmestre og formænd for fjernvarmeselskaber har i et fælles brev til partiformændene for regeringspartierne og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard opfordret til en klar politisk beslutning om en slutdato for brugen af gas til boligopvarmning i Danmark.

Brevet, der blev sendt afsted onsdag den 17. december, fremhæver behovet for at fastholde den politiske ambition om en fuld udfasning af gas i individuel opvarmning inden 2035, som blev besluttet med »Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022«.

Brevet, som er underskrevet af 14 danske borgmestre og flere repræsentanter for fjernvarmeselskaber, peger på tre primære årsager til, at udfasningen er gået i stå: faldende gaspriser, en politisk fortælling om, at fremtidig gas vil være grøn biogas, og manglen på en konkret slutdato for gasopvarmning.

Ifølge brevskriverne er det afgørende, at regeringen sender et klart signal til borgerne om, at gasopvarmning ikke er en fremtidssikret løsning, selvom gassen måtte blive grøn.

»Vi opfordrer til, at Folketinget sætter en konkret dato for udfasning af gasnettet, så både borgere og fjernvarmeselskaber kan planlægge fremtiden,« lyder det blandt andet i brevet.

Kom ind i kampen

Kenneth Gøtterup (C), borgmester i Dragør Kommune, er en af underskriverne og understreger vigtigheden af en afklaring:

»Jeg er glad for, at vi er så mange borgmestre og formænd for fjernvarmeselskaberne, der er enige om at lægge pres på ministeren for at få en afklaring. I 2022 fik kommunerne pålagt, at vi inden udgangen af året skulle belyse, om vi kan etablere fjernvarme. Den tøven, som regeringen har med, at de ikke vil sætte en fast dato for udfasning af gassen, skaber usikkerhed hos mange borgere.«

Kenneth Gøtterup pointerer, at kommunerne har taget deres del af ansvaret og forventer, at regeringen gør det samme:

»Regeringen må beslutte sig for, om de reelt mener det alvorligt, og så se at få meldt ud. I kommunerne har vi håndteret vores del af opgaven og taget ansvaret på os. Nu er det på tide, at regeringen kommer ind i kampen, hvis de mener, at vi skal omstille os til fjernvarme.«

Behov for lokal tilpasning

Brevet fremhæver også behovet for, at kommunerne får fleksibilitet til at fastsætte lokale tidsfrister for udfasningen, baseret på udrulningen af fjernvarme i de enkelte områder. Dette vil give statens gasselskab, Evida, et klart grundlag for at planlægge nedlæggelsen af gasnettet.

Borgmestrene og fjernvarmeselskaberne er enige om, at uden klare politiske rammer og en slutdato vil mange borgere tøve med at skifte til alternative opvarmningsformer, hvilket kan bremse Danmarks klimamål.