Meget er forandret for at bevare det, vi har

Hvis man slår op i lærebøger om forandringsprocesser, så siger de, at det er nemmere at gennemføre noget, når man tager en ting ad gangen, end når man ændrer en lang række forhold på én gang.

De lærebøger har vi ikke været gode til at holde os til på Dragør Nyt.

For selvom det kan se ud som, at alt er som før – vi udgiver en papiravis en gang om ugen, som det er sket gennem 67 år – så er der sket mange ændringer på de indre linjer i det forgangne år.

Forandringerne er kommet lidt oveni hinanden, og meget er fortsat nyt og under udvikling.

Udvikling fordrer midler

Dragør Nyt er således i gang med et treårigt udviklingsprojekt under titlen Nyt Dragør Nyt, som vi så opfindsomt har kaldt det. Og selvom man kunne tænke, at alt må være fryd og gammen på avisen, fordi vi er inde i en god udvikling, så er det alvorligt: Vi arbejder for avisens overlevelse.

En ugeavis kan ikke eksistere uden indtægter til at dække omkostningerne. Gennem flere år har der ikke været balance mellem indtægter og udgifter til produktionen af denne avis. Dragør Nyt er gratis for læserne, både i postkassen og på nettet, og indtægterne kommer altovervejende fra salg af annoncer.

Hvis ikke vi bliver bedre til det i de kommende år, så kommer avisen heller ikke til at løbe rundt i fremtiden, hvilket er altafgørende for dens fortsatte eksistens.

Derfor vil vi gerne kaste lidt lys over, hvad vi arbejder på for at sikre, at der også er et Dragør Nyt i fremtiden.

Vi fik i sommers tilsagn om tilskud fra staten til udviklingsprojektet Nyt Dragør Nyt. De tre millioner kroner fordelt over tre år er med til at sikre, at vi kan investere i blandt andet vores journalistik og distribution i de kommende år, imens vi samtidigt arbejder på at udvikle et solidt forretningsgrundlag, som det er en forudsætning at have på plads, før projektet er afsluttet.

Den første del af 2024 arbejdede vi med udviklingen af projektet. Det var her, at der blev tænkt de store tanker om, hvordan vi ser avisen udvikle sig, og hvordan en sammenhængende økonomi kan skabes.

Udviklingsprojektet består af 17 delprojekter, som alle skal være gennemført i løbet af de tre år. Det bevirker, at vi kan arbejde med et længere fokus i udviklingen af fremtidens Dragør Nyt.

Konsolidering

Bedst mens vi i det tidlige forår som sagt arbejdede med at tegne de store linjer for avisens udvikling, fik vi et tilbud, vi ikke kunne sige nej til.

Vi fik således forelagt ideen om at overtage Facebook-gruppen »Dragørnyheder« og sitet amagernyt.dk. Vi sagde ja til tilbuddet, da det ligger i tråd med vores generelle plan om, at vi skal have flere platforme til udbredelse af vores journalistik og annoncer: Papiravisen vil ikke kunne stå alene i fremtiden.

Tilsvarende blev vi i sommers præsenteret for muligheden for at overtage Dragør News, som i et års tid havde forsøgt at byde os op til dans, hvilket vi med kort frist også sagde ja til.

Disse beslutninger har også medført en konsolidering af Dragør Nyts position som byens eneste medie. Uden Dragør Nyt – ingen journalistik om Dragør Kommune.

Raket i tre trin

Den rolle tager vi alvorligt. Derfor går vores udviklingsplan på tre ben, der fungerer lidt som en tretrinsraket:

Bedre journalistik Bedre distribution Bedre kommercielle muligheder.

I 2024 har vi således primært fokuseret på bedre journalistik. Niveauet vil dog være midlertidigt, hvis vi ikke lykkes med at overbevise tilstrækkeligt med annoncører om den værdi, de får ud af at annoncere i Dragør Nyt anno 2025.

Tiltagene med journalistisk forbedring af avisen har for alvor stået på siden starten af 2023. Undertegnedes tilknytning blev mere og mere fast hen over 2023, frem til at jeg ved sidste årsskifte begyndte at arbejde fast som journalist tre dage om ugen.

Den klart største forandring og forbedring er imidlertid sket hen over sensommeren og efteråret 2024, hvor vi efter en omfattende rekrutteringsindsats er endt med at tilknytte tre nye journalister: Freja Bundvad, Kirsten Marie Juel Jensen og Tim Panduro.

Det har medført en kraftig forøgelse af vores journalistiske kapacitet, hvilket vi håber, at I som læsere kan mærke til daglig.

Nye ansigter, nye rutiner

De klassiske journalister var ikke de eneste, vi sagde goddag til ved samme lejlighed. Vi fik også tilknyttet en ny korrekturlæser, en social medie-moderator og en børnereporter.

Hver især bruger de deres evner og specialviden til at udføre opgaver, som førhen blev udført med varieret fokus af skiftende medlemmer af redaktionen.

Det har ført til en indgående gennemgang af vore arbejdsrutiner og metoder – og det er her, hvor vi har foretaget store omvæltninger, I som læsere slet ikke har set.

Blandt andet er vi nu begyndt først at skrive vores artikler ind i det bagvedliggende system til vores hjemmeside, mens vi førhen leverede til den trykte avis’ layout-system.

Det medfører en række fordele i forhold til korrekturlæsning og arbejdsrytme, hvilket blandt andet giver mulighed for at udkomme med artikler online, inden de er kommet i avisen.

Det vil I som læsere sandsynligvis også opleve mere af i fremtiden: at vi udkommer med aktuelle artikler på nettet først, når nyheder og begivenheder fordrer dette.

Kommercielt fokus

Vi foretog også en anden meget væsentlig ansættelse i året, der netop er afsluttet: mediechef Jens Munch.

Det er første gang i avisens snart 70-årige historie, at vi har en medarbejder, der alene har fokus på den kommercielle del af vores virke.

Med andre ord: Indtil i år er annoncører enten selv kommet ind ad døren, eller også har det været en del af chefredaktørens (alt for) mange opgaver at række ud til nye forretninger i byen.

Det er fremover Jens, der har til opgave dels at servicere eksisterende annoncører og dels at varetage den store udfordring at skaffe nye annoncører til avisen.

Mit fokus er samtidig overgået fra at være journalist til at skabe de bedste forudsætninger for, at Jens kan få succes for sit arbejde. En sund økonomi er af afgørende betydning for, at der også i fremtiden er et Dragør Nyt i Dragør. Med den forpligtende titel af udviklingschef har jeg således til opgave at skabe:

Flere læsere med en strategisk tilgang til vores journalistiske indhold

Flere platforme, hvor I kan læse vores journalistik

Flere attraktive annoncepladser rundt om vores indhold

Flere målinger af annoncernes effekt

Flere indtægter fra andet end annoncer.

Her er vi foreløbig nået til punkt to, og I vil som læsere fremover opleve yderligere forandringer med henblik på at skabe et solidt økonomisk fundament for at holde den journalistiske kadence.

I efterårets løb fik vi eksempelvis opdateret vores hjemmeside, så den virker bedre på mobile enheder, og i 2025 vil vi yderligere forbedre vores digitale tilbud.

Debat og design

År 2024 har ikke kun været en dans på roser. Vi har også oplevet at få det, som vi på redaktionen umiddelbart erindrer som avisens allerførste sag nogensinde i Pressenævnet.

Substansen i sagen er heldigvis ikke noget, vi har bragt, men som vi ser det, er det i højere grad noget, vi har valgt ikke at bringe. Derfor afventer vi også med sindsro en afgørelse i 2025.

Men den og andre sager har ført til, at vi på redaktionen har haft behov for at gennemgå vores retningslinjer for debat. Derfor har vi sluttet året af med at udkomme med et sæt opdaterede retningslinjer, der bygger på værdierne: ordentlig tone, fokus på emnet, korrekte oplysninger, respekt for andre, ingen hadtale og ingen spam.

Vi håber, at I vil tage godt imod retningslinjerne, og at I vil opleve en større kvalitet i vores debatstof.

Vi håber også, at I vil hjælpe os med at gøre avisen endnu bedre. I starten af 2025 vil vi foretage en ny række af korte læserundersøgelser, hvor vi håber, at rigtigt mange vil bidrage med jeres tanker og mening om Dragør Nyt og de nye tiltag med mere.

Det bliver samtidigt startskuddet til, at vi kommer til at spørge endnu mere til jeres holdninger og adfærd. For på den måde kan vi vise annoncørerne, at de faktisk får flere kunder ud af at lægge deres markedsføring hos den lokale avis end hos en amerikansk billionær.

Som annoncør i avisen kan man se frem til en række nye annoncemuligheder, der kan give endnu mere værdi som annoncør.

Og som læser af Dragør Nyt kan I udover en fortsættelse af vores massive journalistiske opgradering også glæde jer til, at vi arbejder på et opdateret design – både på tryk og på nettet.