PFAS-sammenbrud løfter øjenbryn i byrådet

Det blev lanceret som et fyrtårn for samarbejde om oprydning af PFAS. Arbejdsgruppen mellem Københavns Lufthavn og Tårnby og Dragør Kommuner skulle være et forbillede for andre kommuner.

Men som Dragør Nyt afdækkede før jul, var samarbejdsklimaet så køligt, at Tårnby Kommunes sagsbehandler på et tidspunkt undervejs overvejede at trække sig fra samarbejdet.

Det endte dog blot med en forsinkelse på et halvt år, før der lå en samlet rapport fra arbejdsgruppen.

Besværlighederne undervejs ærgrer flere af Dragørs kommunalpolitikere. Dragør Nyt har rettet henvendelse til partierne for at høre til deres syn på sagen.

»Det er jo møghammerende ærgerligt, fordi man løser jo kun sådan nogle udfordringer i dialog,« siger Helle Barth fra Venstre i en samtale med Dragør Nyt. Hun er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget – og hun er glad for, at samarbejdet er kommet videre:

»Jeg håber da, at folk er så professionelle, så de er i stand til at komme ud over det og så sørge for, at samarbejdet fungerer, og at man leverer i forhold til aftaler og tidsfrister,« siger hun.

Samarbejde er nødvendigt

Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber betoner også vigtigheden af et godt samarbejde, men lægger specielt vægt på lufthavnens rolle i sagen:

»Det er mit indtryk, at der er et godt samarbejde mellem de tre parter, og at det er i det trekløver, løsningerne skal findes. Det sagt, så kan man både forvente og kræve, at en stor virksomhed som Københavns Lufthavn lever op til alle gældende regler og løfter sin del af ansvaret. Det forpligter at være stor og stærk,« skriver han.

Borgmester Kenneth Gøtterup fra Det Konservative Folkeparti vil ikke kommentere samarbejdsvanskelighederne:

»Jeg har ingen kommentar til, hvordan en anden kommune håndterer sagen. Jeg er blevet oplyst om, at arbejdet med handleplanen trak ud, fordi der var udskiftning af medarbejdere, og lufthavnens ledere agerede, da de blev opmærksomme på udfordringen,« skriver han.

Derfor regner han også problemerne for at være forbipasserende.

»Der er ikke nogen vej udenom at samarbejde, og jeg tror på, at parter, der kan finde hinanden, vil få langt mere ud af at samarbejde end slås mod hinanden. Jeg oplever generelt, at lufthavnen samarbejder konstruktivt med os som kommuner. Det gælder både i sagen om handleplanen om PFAS, ligesom vi har en konstruktiv dialog i alle andre sammenhænge,« forklarer han.

Lufthavnen burde betale

Mere skeptisk er Flemming Blønd fra Sydamagerlisten:

»Sydamagerlisten har siden sin indtræden i Dragørs kommunalbestyrelse været meget kritiske i forhold til samarbejdet – eller mangel på samarbejde – med lufthavnen,« skriver han.

Han trækker samtidigt tråde til den tidligere politiske behandling af sagen. Her konkluderede en advokatrapport, at lufthavnens forurening var sket, mens PFAS var fuldt lovligt at bruge og i øvrigt var inden for både lovgivning og tilladelser:

»Da en advokatrapport konkluderede, at Dragør juridisk set ikke var den ‘skadelidte’, selvom HOFOR måtte lukke begge Dragørs vandværker på grund af PFAS, stillede vi forslag om, at HOFOR i stedet gjorde lufthavnen ansvarlig for forureningen. Men det var der ikke flertal for at gå videre med,« skriver han.

HOFOR har netop besluttet, at boringerne aldrig kommer i brug igen, og derfor skal både Dragør og Store Magleby vandværker afvikles, hvilket ærgrer oppositionspolitikeren:

»I HOFOR har man grebet anledningen til i stedet at projektere en vandledning til Dragør uden om Tårnby. En anlægsudgift på cirka 70 millioner kroner og en udgift, man kunne have undgået, hvis vi stadigvæk havde vores egne vandværker. Det burde jo være lufthavnen, der betalte for denne vandledning, og ikke Dragørs borgere, som i forvejen lider under nogle af landets højeste vandpriser,« skriver Flemming Blønd.

Oplever god dialog

I Socialdemokratiet er PFAS-forureningen på den ene side noget, partiet tager alvorligt. På den anden side er man kommet til den erkendelse, at det er en samfundsopgave at rydde op:

»Socialdemokratiet ser med stor bekymring på PFAS-forureningen og tror på, at det fortsat håndteres bedst i et samarbejde mellem Dragør, Tårnby og lufthavnen. Det er (også) et generationsansvar at få bugt med PFAS-forurening – vi må finde løsninger på fortidens synder,« skriver Nicolaj Bertel Riber.

Borgmester Kenneth Gøtterup tager også opgaven på sig, selvom han helst havde været sagen foruden:

»Jeg forventer, at lufthavnen lever op til gældende regler, og jeg er ked af PFAS-sagen. Men det er fortidens synder, vi slås med nu, og engang var det helt lovligt med anvendelsen af PFAS,« skriver han og lægger vægt på dialog og samarbejde.

»Jeg fortsætter mit gode samarbejde med lufthavnens ledelse, som jeg har indledt i denne periode. Jeg tror, at vi kommer længst ved den åbne og gode dialog, både når vi er enige som uenige. Og jeg oplever en god dialog med lufthavnen.«

Spørgsmålet er, om der er nogen konsekvenser af den forsinkede rapport. For på den ene side er meldingen, at indsatsen mod PFAS er fortsat. På den anden side så udleder lufthavnen stadig PFAS helt lovligt ud i Øresund.

Afværgeanlæg på vej

Lufthavnen har endnu ikke sat et afværgeanlæg op ved det såkaldte U8-udløb, der ligger ud for Nordstranden. Derfor har vi spurgt Helle Barth om, hvilken melding politikerne har fået fra lufthavnen.

»Vi var jo ude i lufthavnen for ikke så længe siden og tale med dem. Og der annoncerede de også, at de arbejdede på at sætte et rensningsanlæg op ved U8,« fortæller hun i samtalen med Dragør Nyt.

Tidshorisonten er til gengæld usikker, ligesom den var, da handlingsplanen blev gjort færdigt af embedsmændene i marts og offentliggjort i maj:

»De er tættere på, end de var i marts i forhold til det skriveri, der står deri. Jeg ved ikke, hvornår den kommer i funktion, men det er da noget, jeg i højeste grad sætter pris på – både som borger og som politiker – at de gør noget ved,« forklarer hun.

Hun vil naturligvis gerne have, at lufthavnen får sat et afværgeanlæg op, så Øresund ikke skal forurenes mere.

»I den bedste af alle verdener så stod det der allerede. Men jeg må også have forståelse for, at der både er økonomi og andre forhold at tage hensyn til. Jeg prøver at sige, at jeg godt kan have forståelse for, at det kan tage lidt længere tid, end hvad jeg helst ser,« siger hun og peger dermed på det dilemma, som politikerne er i:

De kan godt have alle mulige ønsker til, hvad der skal ske, men det er i sidste ende lufthavnen, der bestemmer tempo og metode.

»Altså – som udløb af den her artikel og vores samtale så kommer jeg da til at være mere opsøgende i forhold til at spørge forvaltningen om, hvor vi nu er henne,« siger Helle Barth og fortsætter:

»Men når det så er sagt, så forventer jeg da, at samarbejdet i den gruppe, der er nedsat med politisk repræsentation fra de to kommuner samt fra lufthavnen, kommer til at forløbe måske en anelse mere smidigt, end det har gjort.«

Forventer handling

Flemming Blønd mener, at det ville have været muligt at lægge mere pres på lufthavnen, hvis Dragør ikke var en selvstændig kommune:

»Eksemplet med den vanskelige kommunikation med lufthavnen viser jo også, at det havde været betydeligt nemmere og mere slagkraftigt, hvis Tårnby og Dragør havde været én sammenlagt kommune. Vi ville i givet fald have Danmarks største arbejdsplads placeret lige midt i kommunen,« skriver han.

Peter Læssøe fra liste T og Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne er også blevet spurgt om deres holdning til denne artikel, men på grund af en fra Dragør Nyts side usædvanlig kort frist til at svare, har de ikke haft mulighed for at nå det inden vores fremrykkede deadline på julens aviser.

Tidligere har Lisbeth Dam Larsen ikke udtalt sig med henvisning til, at hun ikke sidder i det udvalg, der starter med at behandle sagerne.

Peter Læssøe har til gengæld været tydelig i, hvad han mener, at der bør ske:

»Vi har en forventning om, at der nu tages hånd om forureningen i et tempo, der matcher den alvor, det nu er tydeligt, man må omgås PFAS med – ellers må vi jo genbesøge juraen,« skrev han tilbage i juni.

Helle Barth forventer også, at lufthavnen tager affære:

»Jeg har ikke nogen konspirationsteori om, at der er nogen, der kan se en fordel i at trække det her i langdrag. Det har jo en tendens til at kunne komme tilbage med raketfart, og så risikerer man at blive ramt lige i nakken,« siger udvalgsformanden til Dragør Nyt.