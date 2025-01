Overskrifter fra erhvervslivet

I 2024 satte flere store beslutninger og debatter deres præg på byen. Fra nye butiksåbninger til strategisk erhvervsudvikling har både lokale initiativer og nationale beslutninger skabt overskrifter.

Netværk og grønne ambitioner

Året startede med en nytårskur den 31. januar, hvor Dragør Kommune og Dragør Erhverv samlede lokale erhvervsdrivende til netværk og dialog. Arrangementet på rådhuset havde fokus på grønne løsninger og erhvervslivets rolle i bæredygtig udvikling. Borgmester Kenneth Gøtterup opfordrede til samarbejde, og mange nye ideer blev diskuteret.

Nytårskur for erhvervslivet. Arkivfoto: Torben Stender.

Normal i fokus

Den 18. januar åbnede Normal i de tidligere Irma-lokaler på Neels Torv, hvilket markerede et skifte i bymidten.

Åbningen blev fejret med fest og konkurrencer, men blev også mødt med blandede reaktioner blandt borgerne. Nogle glædede sig over liv i de tomme lokaler, mens andre savnede et supermarked med bredere appel.

Normal-butikken på Neels Torv slog dørene op den 18. januar. Arkivfoto: Torben Stender.

Debatten fortsatte, da butikkens facade og skiltning blev underkendt af kommunens Klima-, By- og Erhvervsudvalg. Normals forsøg på at tilpasse skiltningen med mindre logoer uden lys fik også afslag, da det stadig stred mod lokalplanen.

Torvedage samlede lokalsamfundet

Torvedagene var en tilbagevendende succes, hvor handelsgaden Kongevejen og Neels Torv summede af liv og aktivitet. Arrangeret af Dragør Gadelaug blev dagene til små lokale folkefester, der ikke blot fremhævede butikkernes tilbud, men også skabte en unik ramme for socialt samvær.

Der blev drukket kaffe, iskaffe og lemonade på torvedagen i september. Arkivfoto: TorbenStender.

Den 25. maj og 7. september blev byens gader fyldt med musik, kreative aktiviteter og børnevenlige indslag. Musikere som duoen Krogh og Arvid samt Emilie Schiøtt og Two of Us sørgede for stemningsfuld underholdning, mens klovnen Pedro tryllede for de yngste.

Kreativiteten fik også frit spil, da børn og voksne i september bidrog til at skabe Dragørs længste tegning på fortovet mod havnen.

Farvel til Kræmmer Grillen

Efter to år ved Kræmmergården i Store Magleby lukkede pølsevognen Kræmmer Grillen i september.

En langvarig sag med kommunen om placeringen blev afsluttet, da Planklagenævnet gav kommunen medhold i, at madvognen ikke var tilladt under lokalplanen.

Kræmmer Grillens ejere har dog annonceret en genåbning på Kongevejen i 2025. Arkivfoto: Torben Stender.

Debat om Erhvervsområde Nord

Planerne for et nyt erhvervsområde mellem A. P. Møllers Allé og lufthavnen skabte gennem året heftig debat. Kommunalbestyrelsen besluttede at tillade virksomheder inden for miljøklasser 2 og 3, hvilket betyder mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion.

Tidligere planer fra ejendomsselskabet Mileway om store lagerhaller blev afvist efter kritik af størrelse og trafikgener.

Det nye erhversområde er placeret mellem lufthavnen og A. P. Møllers Allé. Arkivfoto: Dragør Luftfoto Ap/Kjeld Madsen.

Fokus er nu på bæredygtighed og trafikplanlægning, herunder adgang via Ryvej. Projektet støttes af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne, mens liste T og Sydamagerlisten er imod.

Havslapning får mere plads

Café Havslapning ved kajkanten sikrede sig en treårig dispensation til udvidet udeservering og en 30-årig kontrakt med kommunen. Samtidig fik cafeen tilladelse til at opføre sit eget toilet, hvilket skal lette driften og forbedre gæsteoplevelsen.

Café Havslapning får deres eget toilet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Lufthavnen udvider

Københavns Lufthavn gennemgår en omfattende udvidelse med et nyt terminalområde, forbedrede faciliteter og nye standpladser til større fly.

Projekterne, der strækker sig frem til 2028, skal imødekomme et stigende antal rejsende og reducere flaskehalse.

Der er store planer for udvidelsen af lufthavnen. Foto: Københavns Lufthavn.

Planerne har dog mødt kritik fra naboer, der frygter øget støj og natteflyvninger. Ved nabomøder blev der stillet spørgsmål til både støj og miljøpåvirkning, mens lufthavnen lovede at tage hensyn til bekymringerne.

Samtidig planlægger staten at købe aktiemajoriteten i Københavns Lufthavne A/S for 32 milliarder kroner for at understøtte den strategiske og grønne udvikling af lufthavnen.

Ny strategi for fremtiden

En ny erhvervsstrategi for Dragør blev også vedtaget i 2024. Med fokus på iværksætteri, bæredygtighed og lokal livskvalitet skal strategien understøtte dynamisk vækst og fremtidssikret erhvervsudvikling i byen.