Årets sidste låger

Julehygge i Nyby den 22. december. Foto: Torben Stender.

Julehygge i Nyby

160 deltagere af Levende Låger fandt vej til Nyby søndag den 22. december, hvor Helene Storm Ankerstjerne og Morten Sønderskov bød velkommen til en hyggelig eftermiddag.

Morten Sønderskov fortæller både om optagelserne af årets julekalender og om områdets historie. Foto: Torben Stender.

Morten Sønderskov delte en særlig anekdote om, hvordan julekalenderen Tidsrejsen 2 var blevet optaget lige uden for vinduerne, hvor han og familien havde haft første parket. Han understregede, at Helenes efternavn Storm intet har at gøre med den onde familie Storm fra serien.

Bag lågen torsdag den 19. december gemte sig historien om branden i Von Ostensgade. Søndagens låge havde en direkte forbindelse til denne historie, da den foregik i et af husene i Nyby, der blev bygget efter katastrofen. Jeppesen-familien mistede deres hjem, og forsikringssummen på 470 rigsdalere var ikke nok til at genopbygge. Efter brandkatastrofen var der stor vilje til at hjælpe, og med støtte fra en lang række mennesker – blandt andre kongen og dronningen – byggede skipper Niels Jeppesen et nyt hus allerede samme efterår.

Efter en spændende rejse i historien kunne gæsterne nyde et glas portvin og en småkage.

Foto: Torben Stender.

En række lokalpolitikere er vært ved lågen på det gamle rådhus mandag den 23. december. Foto: Torben Stender.

Kommunalbestyrelsen bag lågen

Mandag den 23. december gik turen til det gamle rådhus på Stationsvej 5, hvor en del af kommunalbestyrelsen for første gang tog imod Levende Låger.

Borgmester Kenneth Gøtterup bød velkommen og delte historien om det traditionsrige hus, der spillede en central rolle i Dragørs udvikling.

Borgmester Kenneth Gøtterup fortæller om det gamle rådhus’ historie. Foto: Torben Stender.

Bygningen, der stod færdig i 1914, blev hurtigt et symbol på modernitet med sin elektriske installation – dengang en sjældenhed i Dragør. Som rådhus var huset kommunens centrum indtil 1974, hvor sammenlægningen med Store Magleby flyttede flere funktioner til det nye rådhus på Kirkevej. Senere husede bygningen Teknisk Forvaltning, indtil alt blev samlet i Store Magleby i 2001.

I dag huser det gamle rådhus Historisk Arkiv Dragør og fungerer som mødelokale for lokale foreninger.

Arrangementet blev afsluttet med julesangen »Sikken voldsom trængsel og alarm« – efterfulgt af hygge med portvin og småkager.

Foto: Torben Stender.

Lørdag den 24. december er der afgang fra Badstuevælen klokken 11. Foto: Torben Stender.

Julestemning i Dragør Borgerforening

Juleaftensdag klokken 11 gik 136 personer den korte tur over Badstuevælen til Dragør Borgerforening, der var vært til årets sidste Levende Låge.

Søs Ludvigsen bød velkommen sammen med årets fuglemajestæt Helle Barth og flere bestyrelsesmedlemmer.

Helle Barth (til venstre) og Søs Ludvigsen tager imod i Dragør Borgerforening. Foto: Torben Stender.

Søs Ludvigsen fortalte om foreningens aktiviteter, der blandt andet inkluderer mandagsmøder, den traditionelle fugleskydning og uddeling af velgørenhedsmidler. Desuden blev det afsløret, at foreningens formand Jørn Larsen og kasserer Flemming Aunel arbejder på at overtage driften af Dragør Biograf – muligvis allerede til foråret. Nyheden skabte stor begejstring blandt de fremmødte.

Deltagerne blev budt på portvin, sodavand og småkager i den hyggelige juleatmosfære.

Der var glæde blandt de besøgende, da Dragør Borgerforening oplyser, at de forsøger at overtage Dragør Bio. Foto: Torben Stender.

Meld dig allerede nu

Holdet bag Levende Låger sender en tak til alle, der har leverende en levende låge, og til alle, der har deltaget i vandringerne ud til dagens låge.

Årets låger har haft medvirken af rekordmange deltagere, og arrangørerne er meget glade for den opbakning, Levende Låger har fået.

Planlægningen for næste års Levende Låger er allerede i gang. Er man interesseret, kan man melde sig til at deltage med en låge ved at kontakte Helle Hende på 22 51 36 60 eller hellehende05@gmail.com, hvis man allerede nu har en dato i 2025, hvor man ønsker at være vært for en levende låge.