Dragørs ældste greenkeeper har passet græs til Ryder Cup

Man kan ikke blot blive bidt af en gal golfbold. Man kan også blive bidt af selve græsset under det traditionsrige spil. Det er 69-årige Joseph Peter Stachowiak, som er en af fire ansatte greenkeepere i Dragør Golfklub, et godt eksempel på. Selvom han egentlig har alderen til pension, har han netop bedt om lov til at arbejde et år mere, fordi han gerne vil blive ved med at perfektionere græsset og skabe grundlaget for mange timers spil og hygge for golfklubbens medlemmer.

»At stå tidligt op, komme ud i naturen hver dag og arbejde i det grønne og lave noget, som folk er glade for, det er utrolig dejligt. Og kan man gøre banen bare lidt bedre hver dag, så er det også meget tilfredsstillende,« siger Joseph Peter Stachowiak, der bare bliver kaldt Joe til hverdag.

Han spiller også selv golf – om end ikke ret godt efter hans eget udsagn – men græsstråene interesserer ham mere. Egentlig er han uddannet gartner og havde i mange år et anlægsgartnerfirma, hvor han også arbejdede for en række golfklubber. Men så tog han noget efteruddannelse og skiftede over til greenkeeping i 2004 og har elsket det lige siden.

Han elsker alt fra at slå og pleje græsset til at tromle det, gøde det, sikre den rette frøblanding, det rette fugtniveau og dermed den helt rigtige hurtighed for golfbolden.

Greenkeeper Joseph Peter Stachowiak fortsætter i jobbet, fordi han elsker det, selvom han nærmer sig 70 år. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Trimmede græsset til Ryder Cup

Joe Stachowiak er en rigtig dygtig greenkeeper og elsker at være en del af teamet i Dragør Golfklub. Men at han er verdens bedste, vil han ikke skrive under på. Alligevel har han været greenkeeper ved verdens mest prestigefyldte golfturnering Ryder Cup for tre år siden. Helt præcist i september 2021. Det skyldtes, at han havde den rette erfaring, men også at han var på det rette sted det rette tidspunkt, peger han på.

Han har boet i Danmark i snart 50 år, men han er amerikaner og opvokset i Milwaukee, og da han i 2020 var på besøg ved sin niece, der bor lige ved siden af den bane i Wisconsin, hvor Ryder Cup skulle spilles i 2021, gik han simpelthen ind og bankede på chefgreenkeeperens dør. Her meldte han resolut ud, at han gerne ville være en del af greenkeepertemaet ved Ryder Cup.

»Det var jo under covid-19, så der var rigtig mange restriktioner, og derfor måtte de også udvælge greenkeepere på en anden måde, end de plejede. Og Ryder Cup blev også udskudt til 2021 i stedet for at blive holdt i 2020. Så det hjalp mig nok, at jeg havde amerikansk pas og derfor kunne komme ind i USA trods covid-19-restriktioner. Og at jeg, fordi jeg havde familie i nærheden, selv kunne stå for min indkvartering,« forklarer Joe Stachowiak.

Masser af ekspertise med hjem

Hans ydmyghed til trods, så krævede det både hårdt arbejde og stor ekspertise at være en del af holdet på 200 greenkeepere omkring Ryder Cup. Og han tog megen viden med sig hjem i bagagen, som han senere har kunnet bruge i Dragør Golfklub.

»De havde jo eksperter i alting. Fra hvordan man sliber knivene til græsklipperne til eksperter i vandingsanlæg og sygdom i græsset. Det var en oplevelse at møde de folk og snakke med dem,« fortæller han.

Han tog også ideer til indkøb af nye maskiner og ny teknologi med hjem, for eksempel en mobil pumpe, der på rekordtid kunne dræne bunkers (sandhullerne på en golfbane, red.) for store mængder vand efter regnskyl. Og det mest avancerede udstyr til at måle hastigheden og fugtigheden på de forskellige greens.

Blev filmet klokken 4 om morgenen

Det var dog også hårdt arbejde. Han skulle møde klokken 4 om morgenen for at gøre banerne klar til de professionelle Ryder Cup-deltagere. Klokken 9 kunne han så vælge at tage hjem og sove lidt eller følge med i spillet på banerne. Og klokken 16 skulle han være klar til at pleje banerne efter dagens spil, og arbejdet var først færdigt omkring klokken 21. Næste dag startede det hele forfra.

»Men det var jo en kæmpe oplevelse at være med til. En del af at få lov til at arbejde der er jo også, at det er en måde helt gratis at få lov til at overvære Ryder Cup helt tæt på, hvilket normalt er meget dyrt,« forklarer Joe Stachowiak og fortsætter:

»Det var også vildt at opleve den store mediedækning, som også omfattede greenkeeperne. Når vi var ude klokken 04 om morgenen og rive i mørket med pandelampe, så kom der journalister og filmede det hele.«

Kan ikke stoppe

Dragør Golfklub var så stolte af at kunne levere en greenkeeper til Ryder Cup, at de betalte hans flybillet dertil, og han fik løn undervejs. Og også i dag, hvor han er gået ned på nedsat tid – han arbejder to dage om ugen – er han enormt glad for golfklubben som arbejdsplads. Derfor stoppede han heller ikke her i oktober, som han havde planlagt.

»Udvælgelsen til Ryder Cup har været et højdepunkt for min karriere. Det havde jeg altid drømt om. Men jeg tænkte også, at det var den perfekte afslutning. For jeg fyldte 66 år, mens jeg var til Ryder Cup. Men så valgte jeg alligevel at fortsætte, fordi jeg har det godt helbredsmæssigt og nyder mit arbejde,« siger Joe Stachowiak og fortsætter:

»Og nu har jeg netop spurgt, om jeg kan arbejde et år mere. Svaret fra vores chefgreenkeeper var: Selvfølgelig, og har du ikke lyst til at arbejde tre dage i stedet for to? Så det er dejligt, at jeg kan få lov at blive ved. To dage er nu nok det, jeg kan holde til. Men jeg er glad, så længe jeg kan blive ved, og stopper først, når jeg ikke kan mere.«