Jesper Thorn nomineret til ny pris

Jazzmusikeren er nomineret som årets solist, når den nye musikpris Den Uafhængige uddeles første gang.

Det blev ikke til en DMA Jazz-pris, da jazzmusikeren Jesper Thorn var nomineret tidligere i december. Men nu får han en ny chance for at kunne kalde sig prismodtager, efter at han tidligere i år udgav det selvbiografiske instrumentalalbum Dragør.

Jesper Thorn er nemlig nomineret til prisen som årets solist i forbindelse med uddelingen af en ny musikpris kaldet Den Uafhængige.

Prisen er indstiftet af de uafhængige danske pladeselskabers forbund DUP og bliver ifølge Soundvenue uddelt den 29. januar 2025 i Park Bio i København, hvor musikeren Annika Aakjær er vært.

Jesper Thorns album Dragør tager udgangspunkt i hans opvækst i Dragør.