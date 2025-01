Foto: Dirch Jansen/Historisk Arkiv Dragør.

Det kan gå voldsomt til, når fastelavnsrytterne rider til tønden.

I Dragør i 1981 faldt flere ryttere af hestene, og hele seks fastelavnskøller knækkede. En enkelt måtte diskvalificeres for at bruge for mange slag til tønden.

Poul Benzen var en af de uheldige, der faldt af hesten, men han var ellers lige ved at slå det sidste bræt ned. Æren som tøndedronning tilfaldt derfor Liselotte Andersen.