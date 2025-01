Jul i Dragør puster ud efter fantastisk sæson

En halv time før lukketid på julemarkedets sidste dag måtte gløggen – og flere andre boder – melde udsolgt. Foto: Torben Stender.

December 2024 var en af de travleste i Jul i Dragørs historie. Hver weekend var den gamle bydel fyldt med gæster, der kom fra nær og fjern for at opleve byens julemagi.

»Det har været fantastisk. Der har ikke været nogen dårlige episoder, selvom der har været nogle dage med vanvittigt mange mennesker«, fortæller Mark Rütt, der er formand for foreningen Jul i Dragør.

Ud over et par »uheldige« dage med dårligt vejr i starten har der været massevis af besøgende, både på julemarkedet på Badstuevælen og på havnen, hvor flere Tidsrejsen-relaterede aktiviteter foregik. Mark Rütt mener også, at den store tilstrømning i høj grad skyldes den populære DR-julekalender.

»Der har været rigtig stor efterspørgsel på de her Tidsrejsen-bykort, som er blevet delt ud fra boderne på julemarkedet. Det vidner om, at det er folk, der kommer længere væk fra, og ikke kun lokale, der har fundet vej,« understreger han.

Løb tør for gløgg

Foreningen Jul i Dragør har ikke noget konkret antal på, hvor mange besøgende der har været i løbet af de fem weekender med juleaktiviteter.

Men flere af dagene har det været sort af mennesker på Badstuevælen, og især på julemarkedets sidste dag, søndag den 22. december, gik det vildt for sig.

Artiklen fortsætter efter billedet.

På Badstuevælen har der været fuldt hus hver weekend. Foto: Torben Stender.

»Jeg ved ikke, om det ligefrem var vores travleste dag nogensinde. Men alle boder, der serverede noget spiseligt, måtte melde udsolgt før tid. Vi løb tør for gløgg klokken halv fem, og det er aldrig sket før,« griner han.

De mange Tidsrejsen-turister og besøgende på julemarkedet har smittet af på cafeer og butikker på Kongevejen, der har haft ekstra travlt i weekenderne.

Samme procedure næste år

Økonomisk har 2024 også været et sundt år for foreningen, der allerede ved, hvad overskuddet skal bruges på.

»Boderne skal istandsættes. Det har Dragør Kommune givet et tilskud til, så vi kunne begynde at reparere lidt allerede i december. Når vejret bliver lidt bedre, får de en større omgang, og det er det, vores overskud skal gå til,« forklarer Mark Rütt.

Alt i alt har julesæsonen i Dragør været meget vellykket, og i foreningen Jul i Dragør glæder man sig til at gentage succesen i slutningen af 2025. Der er ikke de store ændringer på programmet – men om man igen har fem weekender med julemarked eller går tilbage til kun at have fire, mangler stadig at blive besluttet.