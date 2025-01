Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er begyndt

Den eksisterende togstation under Terminal 3 er omdrejningspunkt for projektet. Pressefoto: Københanvs Lufthavne.

Mandag den 6. januar 2025 begyndte arbejdet med at udvide Københavns Lufthavn Station. Projektet, som ledes af Sund & Bælt og udføres af Per Aarsleff A/S, omfatter blandt andet opførelse af to nye perroner og en transferløsning til Terminal 3.

Udvidelsen er en del af en større indsats for at forbedre Øresundsbanens kapacitet, da banen allerede i dag er tæt trafikeret.

Fremtidens togtrafik

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029, forventes der en stigning i både passager- og godstogstrafik på Øresundsbanen. Ifølge Sund & Bælt er det nødvendigt at gennemføre udvidelsen nu for at sikre en stabil togdrift fremover.

»Øresundsbanen er allerede presset, og vi forventer, at trafikken stiger markant de kommende år. Derfor er det vigtigt at udvide Københavns Lufthavn Station nu for at sikre plads til flere tog og mere stabil drift,« oplyser Sund & Bælt.

Hovedpunkter i udvidelsen

Projektet består af:

Nye perroner: To nye perroner etableres for at håndtere flere tog.

To nye perroner etableres for at håndtere flere tog. Opgradering af eksisterende anlæg: Eksisterende perroner og stationstilpasninger gøres klar til godstog.

Eksisterende perroner og stationstilpasninger gøres klar til godstog. Transferløsning: En ny gangbro skal forbinde stationen med Terminal 3.

Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2026, hvorefter der vil være mindre opgaver i forbindelse med ibrugtagning.

Information til naboerne

Arbejdet vil foregå på hverdage mellem klokken 7 og 18.

Byggepladsen strækker sig over cirka én kilometer, fra 500 meter øst for Amager Strandvej til 500 meter vest for Amager Strandvej. I perioden frem til sommeren 2026 kan naboer opleve gener som støj, støv og øget trafik på lokale veje.

På projektets hjemmeside kan interesserede finde svar på ofte stillede spørgsmål og få et overblik over de kommende fire ugers byggeaktiviteter.

Som en del af projektet flyttes godstogstrafikken til overdækkede spor, hvilket ifølge Sund & Bælt vil reducere støjen for de omkringliggende områder.

Femern Bælt-forbindelsen gør Øresundsbanen til en endnu vigtigere rute for både passager- og godstog. Med færre skinnekilometer og kortere rejsetid forventes det, at flere operatører vil benytte banen, hvilket også kan bidrage til at mindske klimaaftrykket.

Projektet er en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035, som er vedtaget med bred politisk opbakning.