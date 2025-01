Lufthavnen sætter stopklods for adgang til nyt erhvervsområde

Der skal findes nye adgangsveje, hvis Erhvervsområde Nord skal blive til virkelighed. Lufthavnen har sagt nej til at flytte portvagten, der kan ses helt til venstre i billedet to tredjedele nede. Arkivfoto: Dragør Luftfoto Aps/Kjeld Madsen.

En udmelding fra Københavns Lufthavn har slået planerne om et nyt erhvervsområde mellem Ryvej og Nordre Dragørvej et stort skridt tilbage.

Lufthavnen afviser at flytte Sydvagten for enden af A. P. Møllers Allé – og dermed er et kommunalt ønske om at kunne benytte den del af Ryvej, der ligger i forlængelse af Kystvejen, som adgangsvej til det skitserede erhvervsområde blevet skudt ned. Vejstrækningen var blandt andet udpeget for at mindske trafikbelastningen i forbindelse med det nye erhvervsområde, og det kommunale håb var, at lufthavnen ville fremskynde en planlagt flytning af Sydvagten.

Men i en redegørelse fra kommunens møder med lufthavnen, der fremlægges for Klima-, By- og Erhvervsudvalget i denne uge, hedder det, at lufthavnen tidligst ønsker at flytte og udvide Sydvagten om ti år.

Lufthavnen har åbnet for, at der kan laves en midlertidig løsning frem til flytningen. Den vil kræve en større ombygning af krydset ved Sydvagten, hvor blandt andet lufthavnens hegn skal flyttes. Løsningen er anslået til at koste mellem 17 og 18 millioner kroner – en regning, der i så fald kan lande hos Dragør Kommune.

Men løsningen bliver ikke aktuel for kommunale penge, hedder det i en fælles udtalelse fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, der er blandt fortalerne for det nye erhvervsområde.

»Med den pris, der på nuværende tidspunkt foreligger på flytning, giver det sig selv, at Dragør Kommune ikke kan påtage sig den fulde udgift, og det ser vanskeligt ud at få landet den løsning,« hedder det blandt andet fra de tre partier.

Forsigtigt forbehold

Politikerne har tidligere besluttet, at der skulle afklaring på spørgsmålet om flytning af Sydvagten og adgang via Ryvej, før der kunne arbejdes videre med planerne for Erhvervsområde Nord. Nu bliver arbejdet yderligere udsat, mens kommunens forvaltning leder efter en ny løsning, skriver de tre partier.

»Forvaltningen vil nu blive bedt om at belyse trafikafvikling via A. P. Møllers Allés nordlige del, og når denne belysning foreligger, vil forligspartierne om erhvervsudvikling drøfte det videre forløb,« hedder det i udtalelsen, hvor der også sættes et forsigtigt spørgsmålstegn ved gennemførslen af planen om et erhvervsområde.

»Hvis vi arbejder videre med udviklingen af erhvervsområdet, vil næste skridt være, at vi skal beslutte konkrete hjørneflag til en lokalplan, der vil danne rammen for den udvikling, der kan ske. Her vil vi som lovet på et møde med grundejerforeningerne i området tage en dialog om disse, inden vi træffer de endelige beslutninger på udvalgsmøde.«

Borgmester Kenneth Gøtterup oplyser, at der arbejdes videre med projektet, der ikke som sådan bliver forsinket af lufthavnens udmelding.

»Der er ikke sat en tidsplan for de endelige beslutninger, hvorfor sagen ikke forsinkes. Men jeg har en forventning om, at der træffes beslutninger om det videre forløb engang senest i foråret,« lyder det fra borgmesteren.

»Et kulsort projekt«

Hos Sydamagerlisten er man ikke ked af lufthavnens udmelding. Listen, der er repræsenteret med et enkelt medlem i kommunalbestyrelsen, har fra begyndelsen været imod etableringen af Erhvervsområde Nord.

»Det er efter vores opfattelse et kulsort projekt, som forvandler et stort grønt område, der er tre gange større end A. P. Møllers Allé, til et industri- og cargoområde. Et industriområde, som vi slet ikke kender behovet for. Og samtidig vil det nye erhvervsområde medføre en øget tung trafik til og fra Dragør til gene for os alle. Det vil absolut ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi,« hedder det fra Sydamagerlistens Flemming Blønd, der har en opfordring til sine politiske kollegaer.

»Lad os ikke bruge flere af vore begrænsede ressourcer på dette projekt.«

Et kompliceret projekt

Selv hvis det skulle lykkes at finansiere den midlertidige løsning på adgangsproblemet, vil det være et kompliceret projekt at gennemføre. Der er nemlig mange myndigheder i spil.

Ud over Dragør Kommune og lufthavnen skal Transportministeriet give tilladelse til, at der ændres på anvendelsen af et stykke af lufthavnens område, som i så fald skal bruges til vej eller parkering. Desuden skal Trafikstyrelsen give tilladelse til, at der bliver flyttet et hegn – en flytning, som Tårnby Kommune også skal acceptere. Og endelig skal de private grundejere i området tages i ed for at skaffe tilstrækkeligt plads til trafikløsningen.

Dragør Nyt har kontaktet samtlige partier og lister i byrådet for en kommentar. Moderaterne har ikke meldt tilbage, mens liste T har meddelt, at man vil vente med en kommentar, til sagen er blevet drøftet politisk.