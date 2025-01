Miljøminister slår fast: Dragør er med i undersøgelse af flyforurening

Forureningen med ultrafine partikler fra blandt andet flybrændstof bliver kortlagt af Kræftens Bekæmpelse. Arkivfoto: Tim Panduro.

Borgerne i Dragør Kommune er også omfattet af en undersøgelse af forureningen med ultrafine partikler i luften omkring Københavns Lufthavn.

Det slår den socialdemokratiske miljøminister Magnus Heunicke fast i et brev til Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, der i november bad ministeren svare på, om Dragør var inkluderet i undersøgelsen.

»Kræftens Bekæmpelse oplyser, at undersøgelsen vil omfatte alle borgere på Amager – og dermed også borgerne i Dragør Kommune,« hedder det i ministersvaret.

Undersøgelsen blev sat i gang i 2024, efter at der blev konstateret store mængder ultrafine partikler på dele af Amager. Partiklerne kan blandt andet stamme fra fossilt brændstof, og de mistænkes for at have negativ indflydelse på helbredet hos dem, der udsættes for dem. Forskningsafdelingen under Kræftens Bekæmpelse har fået til opgave at foretage den videnskabelige kortlægning af partikelforureningen på Amager – herunder altså i Dragør.

Undersøgelsen forventes at tage to år, og ifølge miljøministeren er det vigtigt at få klarlagt omfanget af forureningen.

»De målte høje niveauer af ultrafine partikler vækker stor bekymring, og det er en sag, som jeg følger tæt og tager alvorligt,« skriver Magnus Heunicke i brevet til Kenneth Gøtterup.