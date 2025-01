Nytårshilsen fra rådhuset

Det nye år er skudt godt i gang. Nytårsaften hørte vi for første gang kong Frederiks nytårstale.

For mig var det sidste år både rørende og overraskende, at dronning Margrethe fortalte, at hun nu ville overlade tronen. Derfor var det også med stor interesse, at jeg fulgte med i denne første nytårstale fra kong Frederik.

Flere af de emner, kongen trak frem, kan vi genkende i Dragør. Ikke mindst engagementet og vigtigheden af det frivillige arbejde, som vi har så meget af i Dragør. Og i det politiske arbejde er det netop vigtigt, at vi giver os selv lov til at låne en andens blik og få øje på nye muligheder.

Nedslag fra 2024

2024 har for kommunalbestyrelsen været et travlt år. Dragør Kommune har i denne periode stået over for meget store opgaver og udfordringer.

Kystsikring er vores største og vigtigste anlægsopgave, og jeg tror ikke, at vi kommer til at stå over for en tilsvarende opgave de kommende mange år.

Jeg er glad for, at vi i december fik vedtaget linjeføringen for kystsikringen på Sydvestpynten, og nye vurderinger peger på, at det på nuværende tidspunkt ser ud til, at vi lave en fremskudt kystsikring foran Søvang uden at komme i konflikt med Natura 2000-reglerne – helt som vi har arbejdet med i mange år.

Forslaget er lige nu i høring og forventes endeligt besluttet i marts 2025.

Samtidig venter vi på den statslige forundersøgelse for kystsikring for hovedstadsområdet. Jeg har i 2024 gjort folketingspolitikerne opmærksom på Dragørs forhold ved at have foretræde for blandt andet ordførerne for de enkelte partier, fremsende relevant materiale til dem og have foretræde for Folketingets Transportudvalg.

Det er nødvendigt, at vi sætter Dragør på det nationale politiske landkort og forsøger at påvirke lovgivningen – ikke kun for Dragør-borgernes skyld, men også for borgerne andre steder i Danmark, som står med risikoen for stormfloder.

Fjernvarmeudrulningen har også været et område, der har været arbejdet intenst med i 2024.

Vi fik stiftet Dragør Fjernvarme A/S sammen med Tårnby Kommune, og vi har fået løst den opgave, som Folketingets partier stillede os i 2022, hvor vi blev pålagt at tilbyde borgerne fjernvarme, såfremt det kunne udrulles.

Samtidig tog jeg initiativ til, at flere borgmestre sammen skrev til ministeren og opfordrede til, at alle kommuner fik tilskud til udrulning, samt at afskrivning af gæld kan ske over 45 år i stedet for 30 år. Det blev der taget positivt imod, og Dragør modtog 71 millioner kroner i tilskud, og fra januar i år kan fjernvarmen afskrives over 45 år.

Som borgmester er det vigtigt for mig, at vi i denne valgperiode får ordentlig belyst, hvordan vi anvender vores midler på de enkelte fagområder, og hvordan vi sikrer de bedste rammer for en god kommunal service og drift.

Vi er Danmarks mindste landfaste kommune, og skal vi blive ved med at bevare vores selvstændighed, skal vi have orden i økonomien. Stabilitet i vores økonomi er også forudsætningen for, at vi kan skabe en god kommunal service. Derfor har vi i 2024 fortsat med at få »gennemlyst« vores fagområder i kommunen.

Tidligere har vi fået lavet en undersøgelse af den økonomiske styring på socialområdet, og den viste, at vi kan frigøre midler uden at ændre på kvaliteten. Og på hjemmeplejeområdet er det også vist, at vi kan frigøre midler og hjælpe flere ældre ved at styrke vores faglige kvalitet ved visiteringer.

I 2024 har vi igangsat en analyse af, hvor mange midler der er givet til skoleområdet over årene, og hvordan vi styrer økonomien på skoleområdet. Det er ikke en øvelse i at spare penge, men i at skabe gennemsigtighed, så skolelederne får bedre muligheder for at styre deres økonomi.

Og på Enggården har vi igangsat en analyse af både økonomi og faglighed. Ved brug af ekstern faglig ekspertbistand får vi input til, hvordan vi bedst muligt udvikler plejen på Enggården i 2025.

I forhold til at skabe ro om vores økonomi er jeg glad for, at vi også i 2024 – i lighed med 2022 og 2023 – kommer ud af regnskabsåret med et regnskab uden merforbrug. Det er helt afgørende, hvis vi vil skabe god service og ordentligt arbejdsmiljø.

Vi har også sat fokus på vores erhvervsudvikling i 2024. Vi har vedtaget en ny vision og strategi for erhvervslivet i Dragør.

Erhvervsdrivende i Dragør tog opgaven på sig og lavede et meget flot oplæg til politisk behandling. Vi vedtog visionen og har også besluttet at arbejde videre med selve strategien for udmøntning. Jeg er meget glad for, at vi på tværs af kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra erhvervslivet i Dragør kan skabe resultaterne sammen.

De store projekter fortsætter

I 2025 vil der naturligvis være fokus på det videre arbejde for kystsikring. Vi skal træffe de næste store beslutninger, når statens forundersøgelse er tilendebragt.

Og Dragørs borgere skal fra januar til juni 2025 tage stilling til, om der skal udrulles fjernvarme i Dragør. Der vil være meget fokus på dette i det første halve år, og der vil være en intens informationskampagne, borgermøder og møder med grundejerforeninger, så alle kan træffe deres beslutning på et oplyst grundlag.

Valget om, hvorvidt vi skal have fjernvarme eller ej, er nu lagt op til endelig beslutning hos borgerne og virksomhederne i kommunen.

Hold også øje med …

Her i starten af 2025 lancerer vi også et nyt tiltag: en borgersamling. 36 borgere får muligheden for at være en del af et borgerpanel, der skal rådgive kommunalbestyrelsen om fremtidens velfærd.

Både i Dragør, men også i resten af Danmark, står vi over for den udfordring, som omtales »velfærdsgabet«. Vi har som borgere større forventninger og ønsker til fremtidens velfærd, end vi som kommuner kan indfri. Derfor iværksætter vi en ny form for borgerinddragelse ved at etablere et borgerpanel, der kan rådgive kommunalbestyrelsen.

Jeg tror, at denne måde at inddrage borgerne på kan blive en ny model for borgerinddragelse i fremtiden. For svaret på samfundets største udfordringer er relevant for os alle sammen.

Valg 2025

Tirsdag den 18. november skal vi til stemmeurnerne igen. Det handler om vores alle sammens lokaldemokrati, nemlig valg til kommunerne og regionerne.

Ved seneste kommunalvalg havde Dragør en flot stemmeprocent – over landsgennemsnittet – på 75,9. Og det var endda, mens coronapandemien havde et fast greb om samfundet.

Jeg håber, at endnu flere vil engagere sig og afgive stemme til valget. Og jeg ser frem til en god og konstruktiv valgkamp sammen med alle partier i Dragør.

Sammen om Dragør

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de mange borgere, der i løbet af 2024 har kontaktet mig for at fortælle om deres oplevelser i Dragør – både positive og mindre positive oplevelser. Det har stor betydning for udviklingen af den kommunale service, at vi får denne feedback.

Derudover vil jeg takke mine kolleger i Dragørs kommunalbestyrelse, men også de partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det er blevet til mange konstruktive møder og snakke hen over året – og de vil fortsætte i 2025. Vi vil alle Dragør Kommune det bedste.

Jeg vil også gerne takke og ønske god vind til de ansatte i kommunen. På daglig basis gør de sig umage med at levere en god og imødekommende service til borgerne, foreningerne og erhvervslivet.

Selvfølgelig kan der ske smuttere og ting, vi kan gøre bedre, men det vigtige er, at der er en god og professionel kultur i og om vores daglige arbejde. Det være sig i alt fra dagtilbud for de små, undervisning og dannelse i skolerne, tandplejen, fritidsaktiviteter og -faciliteter for både børn, unge og voksne, vores havn, et attraktivt kulturtilbud med bibliotek og musik- og kulturskole, værdig ældre- og hjemmepleje, Wiedergården, affaldshåndtering og pleje af grønne områder, byrum og veje samt administration, sagsbehandling og projektledelse på rådhuset.

Godt nytår.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester