Kystsikring på vej mod næste trin

Hele den sydlige del af Dragør Kommune blev klassificeret som stormflodsområde i efteråret 2023. Arkivfoto: Torben Stender.

12 personer, grundejerforeninger og organisationer havde sendt høringssvar til Dragør Kommune, da høringsfristen for dispositionsplanen for kystsikringen på strækningen fra Søvang til Kongelunden udløb søndag.

Dermed er der åbnet for næste skridt i mammutprojektet, der omfatter flere kilometer diger og andre former for kystsikring, ændrede landskaber og en endnu ukendt millionregning.

Lise Holm, projektleder i Center for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune, havde ved Dragør Nyts deadline mandag endnu ikke haft mulighed for at gennemgå høringssvarene, men hun oplyser, at både grundejerforeninger, grundejere og en naturorganisation er kommet med høringssvar.

Hun er godt tilfreds med det tocifrede antal.

»Det er rart, at vi får tilbagemeldinger, når vi sender et projekt i høring. Høringen er blandt andet holdt for at tage bestik af folks bekymringer og se, hvad der fylder hos dem. Høringssvarene kommer jo ofte fra folk, der er bekymrede over et eller andet, så vi kan se, om der er knaster, vi skal være særligt opmærksomme på, og om der er ting, vi ikke har fået kommunikeret tilstrækkeligt ud. Det giver os en viden om, hvordan vi kan kommunikere bedre, og oplysninger, vi kan give videre til politikerne, når de skal træffe beslutninger om næste skridt,« siger projektlederen.

Lise Holm håber, at høringssvarene er blevet behandlet, så de kan indgå i materialet til Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde i februar. Planen er, at politikerne skal tage stilling til, om projekteringen skal sættes i gang på det tidspunkt.

»I projekteringen går man rigtig i gang med kniv og gaffel. Man finder blandt andet ud af, hvor der er udløb, om jorden kan holde til arbejdet, og hvordan projektet kan gennemføres så miljømæssigt nænsomt som muligt,« siger projektlederen.