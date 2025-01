På Nordre Dragørvej håber de på en mild vinter

300 tons salt fylder en del – men der skal blot 30 frostdage til, før det hele er væk. Foto: Tim Panduro.

Det øser ned, og vinden giver regnen ekstra slagkraft, mens Kim Schwartz byder indenfor i pavillonbygningen på Dragørs materialgård på Nordre Dragørvej.

Men for lederen af Vej- og Gartnerafdelingen i Dragør Kommune er sådan en grå dag med regn og plusgrader langt fra det værste vintervejr.

»Vi er glade for, at det ikke er otte grader koldere og frostvejr,« konstaterer han.

Årsagen ligger lige for. Kim Schwartz står i spidsen for kommunens vinterberedskab – så det er hans folk, der skal gøre vejene farbare, hvis frosten rammer, eller sneen falder.

Ud på 20 minutter

Når det sker, skal der rykkes hurtigt. Derfor indgår Kim Schwartz i et team af tre vagthavende, der skiftevis har en uges døgnvagt, hvor de skal holde øje med vejret. Sideløbende er seks af kommunens ansatte og en ekstern vognmand også på skiftende vagt, så de hurtigt kan rykke ud, hvis vejret bliver vinterligt.

»De skal kunne køre ud herfra 20 minutter efter, at vi trykker på knappen,« siger Kim Schwartz, der har været ansat i Vej- og Gartnerafdelingen i 40 år.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Traktorerne står klar til at rykke ud. Sneplovene er altid monterede, selvom det er ret sjældent, at de kommer i brug. Foto: Tim Panduro.

I den tid har meget forandret sig – ikke mindst de tekniske hjælpemidler. Køretøjerne er blevet stærkere, og computere og internet har fået en nøglerolle i overvågningen af vejret. Gennem to tjenester kan den vagthavende følge med og se, når dugpunkt og temperatur til sammen når et kritisk punkt, der vil betyde glatte veje.

»Det er noget lettere i dag end tidligere, hvor vi nærmest måtte vurdere vejret ved at stikke en storetå ud af vinduet,« siger han.

I garagen på materialgården står to store traktorer klar, monteret med saltspreder og sneplov – og i øvrigt også med kantklipper og plæneklipper, så de også kan bruges til andre gøremål om sommeren. Desuden holder flere små salt- og fejemaskiner, der kan køre på stisystemerne.

Stier og de større veje er nemlig højst prioriterede – både ved frost og ved snefald.

»Vi skal først og fremmest sørge for de overordnede veje og cykelstier – og de veje, der bruges af skolebørn,« siger han. Sideveje og mindre veje bliver normalt kun ryddet inden for almindelig arbejdstid.

Kolde kontanter

Det er ikke billigt at alarmere vinterberedskabet. Når de seks mand skal ud og følge hver deres rute rundt i kommunen, koster det 15.000 kroner. Milde vintre er gode for budgettet – og dem er der da også flest af. Sidst, vinteren for alvor bed fra sig i længere tid, var i 2010.

»Der var mangel på vejsalt i hele landet. Vi endte med at få leverancer helt fra Australien,« siger Kim Schwartz, der i år indtil videre kan nyde et godt fyldt saltlager.

»Vi har lige fået tre store læs på i alt 120 tons oven i det, vi havde i forvejen,« siger han.

Således ligger der mere end 300 tons salt klar til Dragørs veje. Men det kan hurtigt få ben at gå på – selvom saltsprederne er blevet mere effektive, så forbruget er faldende, kan der hurtigt ryge ti tons på en enkelt frostdag.

Men som sådan er frost ikke den store udfordring – sne kan være mere krævende.

»Vi kan salte kommunen på et par timer, men det tager noget længere tid at rydde den for sne – selvfølgelig alt efter, hvor meget der falder,« siger han.

»Heldigvis har vi ikke haft sne i en mængde, der har givet problemer, i mange år.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Saltvognene har været ude et par gange denne vinter – blandt andet i november, hvor dette foto blev taget. Foto: Tim Panduro.

Tunnelen lukkede

Han nævner dog igen vinteren i 2010 som ret voldsom – men den kan alligevel ikke måle sig med oplevelser, han havde tidligere i karrieren.

»Tilbage i 1980’erne havde vi en vinter, hvor tunnelen under lufthavnen var lukket, så man ikke kunne forlade kommunen. Da måtte Forsvaret sætte pansrede mandskabsvogne ind på en rute gennem Kongelunden.«

Faktisk har vejret artet sig så godt i mange år, at kommunen for et par år siden droppede at sætte snehegn op. Det har man ellers gjort for at hindre snefygning. Men udgiften var for stor i forhold til gevinsten.

»Vi satte jo flere kilometer hegn op. Men dels oplever vi sjældent, at der er brug for dem, og dels er vores materiel blevet så godt, at det kan klare de fleste udfordringer. Og hvis der skulle komme en enkelt dag, hvor vores rydning bliver lidt forsinket, så går det nok med det,« siger han.

Hvid jul

Julen 2024 blev grå og ikke hvid – det var der nok en del, der begræd. Men de romantiske drømme om en snefyldt højtid blev ikke delt på Nordre Dragørvej.

»Jeg håber aldrig på en hvid jul,« siger Kim Schwartz.

»Mine folk skal helst ikke ud og køre juleaften.«

Af samme grund holder man godt øje med vejrudsigterne op til både jul og nytår.

»Hvis det ser ud til frost, salter vi forebyggende, så vi forhåbentlig kan undgå at skulle ud og køre om aftenen.«



Artiklen fortsætter efter billedet.

Det nye år blev skudt i gang med vintervejr både 2. og 3. januar. Foto: Tim Panduro.

Vand

Men selv uden frost kan vintervejret give problemer. Det så man sidste år, hvor oversvømmelser ramte flere steder i kommunen. I år er der blevet lagt et stort arbejde fra kommunens side for at rense grøfter op, så vandet bedre kan løbe fra – men det udelukker ikke, at vandet kan blive en udfordring igen.

»Vore opgaver handler også om vand og afvanding. Der skal helst ikke stå vand på vejene, og vi skal også være parate til at hjælpe med at fylde sandsække, fjerne væltede træer og andet, der kan opstå på grund af vejret i vinterhalvåret,« siger han.