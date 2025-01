Biblioteket får nyt tag

Der er stillet stilladser rundt om den del af Dragør Bibliotek, der vender mod Bjergerlav. For nu er håndværkere gået i gang med at skifte denne del af bibliotekets tag.

Arbejdet forventes at komme til at tage to til tre måneder, og mens det står på, vil der være færre parkeringspladser uden for biblioteket, da de vil blive brugt til byggematerialer. Derudover varsler biblioteket også, at man må forvente støjgener, og at adgangen til Bjergerlav kan blive påvirket af arbejdet.

»Vi beklager eventuelle gener,« lyder det fra biblioteket, der håber på lige så mange læseglade borgere, som der plejer at være. Udlån, foredrag og events fortsætter nemlig som altid under hele tagarbejdet.