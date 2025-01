Fjernvarme eller gas?

Dragør er den kommune i Danmark med flest gasfyr per indbygger. En opvarmningsform, som mange er tilfredse med, og som vi for få år siden kunne få tilskud til.

På tærsklen til 2025 aner vi ikke, i hvilket omfang vi i stedet kan få fjernvarme. Det ved vi meget mere om i løbet af sommeren 2025. Alligevel har vores borgmester, Kenneth Gøtterup, sammen med 12 andre borgmestre rettet henvendelse til blandt andet klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard med et ønske om, at der sættes en konkret dato for udfasning af gasnettet.

Baggrund er angiveligt, at det vil lægge pres på forbrugerne – og dermed gøre det nemmere at udrulle fjernvarmen. Men en permanent og definitiv lukning af vores gasnet er ikke et ønske, vi i kommunalbestyrelsen forinden er blevet rådført om. Og det er et ønske, som Sydamagerlisten ikke står bag – og slet ikke et ønske, som afspejler forventningerne til den fremtidige forsyningssituation og de afledte klimaeffekter.

Grøn biogas

Det forventes, at vi i 2029 har 100 procent grøn biogas i vores gasnet. Det mener i hvert fald vores klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Han har for nylig besvaret en henvendelse fra KLAR Forsyning og E.ON om en slutdato for udfasning af gas i private hjem således:

»Det skønnes, at det dansk gasforbrug opgørelsesmæssigt forventes at være 100 procent grønt fra og med 2029. Det betyder, at en yderligere udfasning af gasfyr fra 2029 ikke vil have en CO 2 -effekt i Danmark ifølge opgørelsen.«

Sagt på en anden måde: Det giver ingen klimamæssig gevinst at lukke for gassen de steder, hvor fjernvarmen ikke er trådt i stedet.

Lars Aagaard fortsætter da også sin besvarelse:

»Det vil være op til en politisk drøftelse og beslutning, om der skal gennemføres yderligere tiltag, der kan indfri ambitionen om, at der ikke er danske husholdninger i 2035, som fortsat har et gasfyr til opvarmning af deres bolig.«

Sagt på en anden måde: Man er formentlig på vej til at fortryde klimaforliget i 2022, som blev indgået i tiden under »Putins gas«. Set i bakspejlet var det nok en panikreaktion. I dag har vi allerede 40 procent biogas i vores gasnet, og gassen er billig.

Når vi når frem til 2029 vil det – politisk og rationelt – nok være svært at beslutte at lukke for gassen de steder, hvor fjernvarmen ikke er nået ud. En lukning for gassen vil betyde, at man skal udskifte sit gasfyr med varmepumpe, pillefyr, elopvarmning eller brændeovne. Til den tid vil en lukning for 100 procent grøn gas ikke give mening og heller ingen klimaeffekt. Tværtimod. Og hvis fjernvarmeværkerne til den tid fortsat importerer mere end 200.000 tons træflis fra fjerne lande (kaldet »det store klimabedrag« i en DR-dokumentar), vil den grønne gas være langt mere klimavenlig.

Får vi fjernvarme

Sydamagerlisten har hele vejen bakket op om den bundne opgave, kommunen har fået af Christiansborg: Forsøg at udrul fjernvarme til flest muligt – hurtigst muligt og på en økonomisk bæredygtig måde.

Med kommunalbestyrelsens flertalsbeslutning om at tilbyde fjernvarme til Dragør, Store Magleby og Søvang vil det med tilstrækkelig tilslutning formentlig give mulighed for at levere fjernvarme til de førte aftagere i 2026. Det forudsætter imidlertid en bindende tilmelding inden den 1. juni 2025 for potentielle aftagere – et antal aftagere, der svarer til 65 procent af varmebehovet.

Det må derfor være et jule- og nytårsønske, at de Dragør-borgere, der ønsker at få fjernvarme, også får det. Og at dem, der ikke kan få det, får lov til at beholde gassen.

Godt nytår til alle.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten (L)