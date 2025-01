Tyvene holder sig væk: Historisk lav statistik fortsætter

I 2019 var Dragør blandt de kommuner, der havde flest indbrud per husstand. Nu er udviklingen vendt. Arkivfoto.

Mange frygter, at indbrudstyve kigger forbi – og især omkring jul og nytår, hvor mange huse står tomme.

Men i Dragør har man grund til at føle sig lidt mere sikker end i resten af Danmark: Det er nemlig én af de kommuner i landet, hvor der anmeldes færrest indbrud.

»I 2022 blev der anmeldt historisk få indbrud i Dragør. I 2023 steg antallet lidt, men det kom slet ikke op på det niveau, som det var inden coronapandemien,« fortæller politikommissær Bjarke Alberts fra nærpolitiet på Amager.

I 2024 blev Dragør Kommune en del af indsatsen Bo Trygt, der er et samarbejde mellem Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, som har til formål at øge trygheden og nedbringe risikoen for indbrud.

Indsatsen skal klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem – for eksempel sikring af vinduer og døre og ved at være tilknyttet Nabohjælp.

I Dragør er det blevet gjort ved blandt andet informationsmøder på rådhuset, hvor repræsentanter fra politiet og Det Kriminalpræventive råd har deltaget.

Få indbrud i 2024

Og indsatsen har tilsyneladende båret frugt: I 2024 indtager Dragør igen en bundplacering i indbrudsstatistikken. I de første tre kvartaler (fra januar til september) blev der anmeldt 23 indbrud i Dragør.

»Der har været ganske få indbrud, også henover julen. De seneste måneder har der været to anmeldelser af indbrud i kolonihaver og en lille håndfuld anmeldelser af indbrud i villaer. Det er meget positive tal,« forklarer politikommissær Bjarke Alberts.

Udviklingen er især positiv, fordi Dragør inden coronapandemien faktisk havde en ærgerlig rekord på indbrudsfronten.

Antallet af indbrud i Dragør i 2019 lå på 24,7 indbrud per 1.000 husstande, som var mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, der var 9,1 indbrud per 1.000 husstande.

På landsplan faldt antallet af indbrud i private hjem i 2019 med 15 procent, men Dragør og flere kommuner i Region Hovedstaden, herunder Rudersdal og Gentofte, var blandt de hårdest ramte.