Fra fastelavn til fugleskydning: Lokale traditioner og højtider i 2024

Fejringen af tronskiftet, fastelavnens tøndeslagning og sommerens havnefest: I 2024 var der rig mulighed for at samles om fællesskab og lokale arrangementer i Dragør. Årets afslutning var præget af julens aktiviteter, hvor julemarkedet og Tidsrejsen-aktiviteterne trak mange besøgende til.

Den 14. januar 2024 overtog Kong Frederik 10. tronen efter Dronning Margrethes abdikation, som blev annonceret i nytårstalen.

Begivenheden blev markeret over hele landet, og i Dragør blev dagen fejret med flagning og udsmykninger. Borgmester Kenneth Gøtterup sendte en officiel hilsen til kongehuset med tak til den afgående dronning og lykønskninger til den nye konge.

Både butikker og private gjorde klar til at hylde kong Frederik. Arkivfoto: Torben Stender.

Dagen efter, den 15. januar, afholdt Dragør Borgerforening deres traditionsrige nytårskur. 90 medlemmer deltog, og formanden Søs Ludvigsen holdt en nytårstale, hvor hun blandt andet udtrykte ønsket om, at Dragør Bio skulle genopstå som et kulturelt samlingspunkt.

Aftenen bød også på klassisk underholdning med filmen 90-års-fødselsdagen, skål i bobler og planlægning af årets kommende aktiviteter.

Hvalpedåb på Dragør Søbad

Den 28. januar blev fem nye medlemmer optaget i vinterbaderforeningen Dragør Vandhunde. Ved det traditionsrige arrangement Hvalpedåb på Dragør Søbad blev de døbt af Kong Neptun, der overværede dåben sammen med mange af foreningens medlemmer.

De nye »hvalpe« kastede sig modigt i det iskolde vand, og efter ceremonien blev der hygget med frokost og varme drikke på Dragør Strandhotel​. Arkivfoto: Torben Stender.

Fastelavn i februar

Fastelavn blev fejret i stor stil i Dragør. Fastelavnsbollerne blev langet over disken i stride strømme i Den gamle Bager, Sydstrands Centret serverede punch til både ryttere og publikum, og i flere dage var hele byen fyldt med festligheder og farverige kostumer.

Dragør Fastelavnsforening stod for tøndeslagning på Engvej. Arkivfoto: Torben Stender.

På Neels Torv arrangerede Dragør Gadelaug tøndeslagning, hvor børn og voksne dystede om at blive tøndekonge og tøndedronning. I Dragør Centret blev katten også slået af tønden, og familier kunne nyde fastelavnsboller og underholdning i de hyggelige omgivelser​.

Tønderne var naturligvis fyldt godt op med søde sager. Arkivfoto: Torben Stender.

Den 11. februar arrangerede Dragør Fastelavnsforening tøndeslagning til hest på Engvej, mens Vennekredsens Fastelavnsforening fortsatte traditionen i Store Magleby den 12. februar.

På Engvej fik Dorthe P. Kokholm titlen som tøndedronning. Arkivfoto: Torben Stender.

Vinderen af årets tøndeslagning til hest på Engvej var Dorthe P. Kokholm med hesten Eskild, og i Store Magleby gik titlen som tøndekonge til Patrik Petersen.

Efter at have besejret tønden i Store Magleby blev Patrik Petersen behørigt fejret. Arkivfoto: Torben Stender.

Den 25. februar deltog drengene fra foreningen Tøndestokken i den traditionelle cykelfastelavn i Store Magleby. Iført pyntede cykler og farverige dragter besøgte de lokale værter, inden det store slag mod tønden fandt sted ved det gamle vandværk. Elliot Krause blev kåret som tøndekonge og Othilia Wilton Sørensen som tøndedronning.

Elliot Krause og Othilia Wilton Sørensen hyldes af et talstærkt publikum. Arkivfoto: Torben Stender.

Æggetrilning og aktiviteter

Påskedag samlede familier sig på Blushøj og Søvangsbakkerne til den årlige æggetrilning. På Dragør Fort blev der afholdt æggejagt og sjove aktiviteter for børn, mens byens kirker havde et program med andagter og en særlig påskemiddag.

Æggetrilning på Blushøj var også et hit blandt både børn og voksne i 2024. Arkivfoto: Torben Stender.

Søbadsåbning og lys i vinduerne

Onsdag den 1. maj klokken 07 åbnede Dragør Søbad sæsonen for 2024. Traditionen tro blev fanen hejst ved sæsonstart, og mange mødte tidligt op for at sikre sig et sæsonkort med lavt nummer.

De fremmødte måtte dog konstatere, at sæsonkortene i år var blevet erstattet af unummererede gummibånd, hvilket skuffede flere deltagere.

Dragør Søbad slog dørene op med et nyt billetsystem den 1. maj. Arkivfoto: Torben Stender.

Den 4. maj blev Danmarks befrielse markeret med en række arrangementer i Dragør, alle med fokus på besættelsestiden. Dagen bød blandt andet på foredrag i Dragør Besøgscenter af historiker Simon Kratholm Ankjærgaard og politimand Martin Q. Magnussen. Samtidig sørgede Dragør Musik- og Kulturskole for fællessang ved den gamle værftsbygning.

Aftenens afslutning fandt sted i Dragør Kirke, hvor sognepræst Jens Bach Pedersen ledte en andagt, og borgmester Kenneth Gøtterup lagde kommunens krans ved mindestenen. Marinehjemmeværnet deltog også i ceremonien med deres egen kransenedlæggelse.

Borgmester Kenneth Gøtterup nedlægger en krans ved mindestenen ved Dragør Kirke. Arkivfoto: Torben Stender.

Pinsesang på Blushøj

En række sangere fra Dragør Sangforening var pinsemorgen mødt op på Blushøj, hvor de vanen tro sang solen op. Igen i år havde et talstærkt publikum sat vækkeuret og var morgenfriske med på sidelinjen.

De morgenfriske sangere stod tidligt klar ved Blushøj. Arkivfoto: Torben Stender.

Grundlovsdag, den 5. juni, blev fejret med en familiefest på Dragør Fort, arrangeret af Lions og Dragør Fort. Dagen blev åbnet med en tale af borgmester Kenneth Gøtterup klokken 12.

Blandt attraktionerne var museumsbådene Elisabeth og Xpilot, redningskøretøjer fra Hovedstadens Beredskab og en politibil samt motorcykel.

Flødebollemaskine, lykkehjul og skattejagt ledet af Anders Hjort med megafon og høj hat var blandt dagens højdepunkter.

Hovedstadens Beredskab gav børn lov til at prøve kræfter med brandslangerne. Arkivfoto: Torben Stender.

To generationer, to musikaftener på Dragør Fort

Fortet Live i Dragør bød på en uforglemmelig weekend, hvor både unge og voksne fik mulighed for at nyde musik og fællesskab. Fredag aften var det de unge, der indtog festivalpladsen til rytmerne af hiphop-navne som Icekiid og Benny Jamz. Med ansvarlige voksne, Natteravne og SSP-medarbejdere til stede forløb aftenen trygt, selvom enkelte episoder uden for pladsen blev bemærket.

Der var fantastisk stemning blandt publikum. Arkivfoto: Thomas Mose.

Med et fantastisk show kom Benny Jamz helt ud over scenekanten. Arkivfoto: Thomas Mose.

Lørdag stod i forældregenerationens tegn med diskofesten »FOREVER YOUNG«. Hyldestbands og dj’s som Dan Rachlin og Joachim Hediger tog gæsterne med tilbage til 80’ernes hits, mens boderne sørgede for god mad og drikke.

Initiativtager Michael Busk var begejstret for weekendens succes og takker sponsorer og frivillige for at gøre arrangementet muligt. »Det var en magisk weekend,« siger han.

»Wham! – George Michael Celebration« er et af det hyldestbands til diskofesten. Arkivfoto: TorbenStender.

Sankthansaften på havnen

Den 23. juni blev midsommer fejret med sankthansaften på Dragør Havn, hvor Dragør Bådelaug i år pralede af at have »Danmarks mindste sankthansbål«. Der var dog plads til en heks, der traditionen tro var designet af bådelaugets strik­keklub.

Af sikkerhedshensyn var bådelaugets bål i år mindre end tidligere år. Arkivfoto: Torben Stender.

Fra den 9. til 11. august løb endnu en tradition af stablen i Dragør Havn. Havnefesten forvandlede havnen til et festligt centrum fyldt med musik, boder og aktiviteter for hele familien. Gaderne summede af liv, mens lokale og besøgende nød maden, underholdningen og den særlige stemning, som havnefesten altid bringer med sig​.

Der er godt gang i havnepladsen under Hvide Løgnes koncert lørdag aften. Arkivfoto: Torben Stender.

Årets havnefest faldt sammen med olympisk håndbold i tv. Heldigvis valgte mange de udendørs festligheder over sporten. Arkivfoto: Thomas Mose.

Skyttelagets fugleskydning

Dragør Borgerlige Skyttelag udnævnte Lau Laursen som ny fuglekonge efter en dag fyldt med festligheder, processioner og skydning. Lau Laursen, der i mange år har deltaget trofast i lagets arrangementer, overtog tronen fra Ole Theut og skal i det kommende år stå i spidsen for lagets 160 medlemmer.

Dagen begyndte tidligt på Hans Isbrandtsens Plads, hvor Helsingør Pigegarde stod for musikalsk underholdning. Efterfølgende fulgte en traditionel procession gennem Dragør med flere bedesteder undervejs, hvor tidligere kongepar og medlemmer bød optoget velkommen.

Optoget gik gennem den gamle by. Arkivfoto: Torben Stender.

Processionen afsluttedes på Dragør Fort, hvor dagens skydning fandt sted.

Under frokosten på fortet blev der holdt taler, blandt andet af borgmester Kenneth Gøtterup, som sendte en hilsen fra kommunen. Samtidig blev 66 damer underholdt ved en festlig damefrokost på Dragør Strandhotel.

Der tages sigte. Arkivfoto: Torben Stender.

Skydningen til fuglen kulminerede, da Christian Bitzer skød brystet ned. Præmieskydningen blev vundet af Flemming Aunel med 56 point.

Nykårede Kong Lau Torben Laursen med hustruen Dronning Hanne. Arkivfoto: Torben Stender.

Dagen sluttede med tronskifte, hvor Lau Laursen blev udnævnt som ny konge, og Christian Bitzer blev kronprins. Festlighederne tiltrak mange besøgende, der fulgte de traditionsrige ceremonier på Dragør Fort.

Dragør Kulturnat

Fredag den 13. september blev Dragør Kulturnat afholdt. Byens gader blev fyldt med musik, kunst og levende lys.

Arrangementet startede allerede klokken 17 for at sikre, at de yngste også kunne være med. Børnene kunne blandt andet prøve perlearmbånd, sumobrydning og waterballs, mens der var aktiviteter om besættelsestiden ved Dragør Museum.

Programmet gav plads til oplevelser som fællessang, historiske aktiviteter og kreative værksteder, mens byens butikker og institutioner bød på særlige arrangementer og gode tilbud.

Dragør Kulturnat afholdes hvert år den anden fredag i september. Arkivfoto: Torben Stender.

Ny fuglemajestæt

Den 5. oktober afholdt Dragør Borgerforening den traditionsrige fugleskydning. Den store afsløring kom under middagen, da tidligere borgmester Helle Barth blev udråbt som ny fuglemajestæt for det kommende år. Sammen med sin mand, Carsten Aarosin, der er tidligere fuglekonge, blev hun hyldet af forsamlingen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Helle Barth blev i begyndelsen af oktober kåret til fuglemajestæt. Arkivfoto: Torben Stender.

Jul i Dragør

Julen i Dragør 2024 var præget af både traditioner og nye initiativer.

Lørdag den 23. november blev juletræet på Neels Torv tændt, akkompagneret af fællessang ledet af Jacob Honoré fra Dragør Musik- og Kulturskole. Både Spirekoret og borgmester Kenneth Gøtterup bidrog til julestemningen, som også blev mærket på julemarkedet, der havde premiere samme dag. Markedet trak mange gæster til trods for lidt regnvejr dagen efter.

I weekenden den 30. november og 1. december havde aktiviteterne inspireret af DR’s julekalender Tidsrejsen 2 premiere. Havnepakhuset blev omdannet til en historisk julestue, hvor gæster kunne lære om fortidens juletraditioner og lave gammeldags julepynt. Guidede ture førte besøgende gennem Dragørs gader og julekalenderens locations, mens bykort og kunstværker udstillet på Kunst Republikken knyttede aktiviteterne sammen.

I december var Levende Låger igen en stor succes. Arkivfoto: Torben Stender.

Tidsrejsen-aktiviteterne blev en stor succes. Projektleder Malin Lindeblad Kadijevic, som stod i spidsen for initiativerne, glædede sig over den store tilstrømning til både julestuen, byvandringerne og galleriet på havnen.

Også denne gang var der Levende Låger op til jul – hver dag fra den 1. til 24. december, hvor både private og foreninger viste deres julepyntede vinduer frem.

Med julemarkedet og Tidsrejsen-aktiviteter fortsatte Dragør julestemningen i weekenderne frem til den 24. december.

