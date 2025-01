Nej til fjernvarme

Ifølge Dragør Nyt den 1. januar (nummer 1 på forsiden, red.) skal bindende fjernvarmetilmelding ske inden den 1. juni 2025.

Som det fremgår af forsiden, risikerer kommunen et tab på 600 millioner kroner, hvis projektet går galt, hvilket allerede er sket for en kommune i landet.

Det er forståeligt, at myndighederne efter Ruslands invasion i Ukraine besluttede at udfase naturgas til rumopvarmning.

Nu, hvor vi snart er selvforsynende med biogas, giver det ikke rigtig mening at erstatte bæredygtig biogas med CO₂-forurenende fjernvarme, der vil kræve afskovning i andre lande. Regeringen har da heldigvis også set problemet og har sendt signaler, der kunne tyde på, at de er kommet på bedre tanker.

I stedet for at bruge arbejdskraft og ressourcer på at pløje gaderne op i den gamle by, kunne man bruge kræfterne på kystsikring.

Vi borgere i Dragør kunne gøre en god indsats for klimaet og vores kommune ved at oprette et energifællesskab, der via solceller på egnede tage og P2X (teknologi, der kan omdanne elektricitet til noget, der kan lagres, red.) kunne gøre os selvforsynende med elektricitet.

Andre muligheder kunne være etablering af et biogasanlæg eller et pyrolyseanlæg, der kunne suppleres med den ildelugtende tang, der skyller op på vores kyster.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen