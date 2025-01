Hvem skal nu betale?

Sådan lyder en kendt sang fra 1954 af Holger Hansen. Citatet gælder i mange forhold – også når man snakker kystsikringsprojekter. Her er rigtig mange penge på spil. Men det er et emne, der ikke rigtig er blevet diskuteret i Dragør, selvom vi har 13 kilometer kyststrækning, der skal sikres.

Det vil vi gerne drøfte med Dragørs borgere og politikere. Derfor har vi booket aulaen på Dragør Skole onsdag den 15. januar klokken 18.30 til 21. (Se annoncen i Dragør Nyt nummer 2 – side XXX, red.)

Vi kender ikke beløbene på de forskellige anlæg endnu. Der cirkulerer tal for det statslige anlæg, der skal sikre mod en 10.000-årshændelse (det vil sige aldrig), på 13 milliarder kroner i 2023-priser. Det er mange penge.

Dragørs eget projektforslag, der skal sikre mod en 100-årshændelse regnet ud fra et havniveau i 2075, må nok forventes at løbe op imod en milliard kroner. Det er også mange penge.

I udgangspunktet fastslår kystbeskyttelsesloven, at ejendomsejere, der får »beskyttelse eller anden fordel af projektet«, skal finansiere gildet. På et borgermøde den 25. februar 2023 blev det forklaret, at der arbejdes på en bidragsmodel ud fra nytteværdien af kystbeskyttelsen – den kan vurderes ud fra ejendommens placering og dens værdi. Men der står også i loven, at en kommune kan beslutte en anden udgiftsfordeling.

Det er på høje tid, at vi kommer i gang med at diskutere, hvordan vi mener, at kystsikringen skal finansieres.

Liste T mener, at kommunen skal finansiere vores kystsikring med et langsigtet lån, der betales og afdrages over kommuneskatten.

Filosofien er, at alle borgere får glæde af kystsikringen på den ene eller den anden måde. Derfor skal alle borgere bidrage, fuldstændig som vi alle bidrager til folkeskolen – uanset om vi har skolesøgende børn eller ej.

Hvad siger juraen? Hvad må vi? Kan vi forfølge vores egen betalingsmodel, hvis vi bliver en del af den statslige løsning? Hvad vil det koste borgerne? Hvad mener borgerne og de andre politikere?

Det vil vi rigtig gerne høre. Vi håber derfor at se rigtig mange af jer til borgermødet onsdag den 15. januar på Dragør Skole.

Med venlig hilsen

Kristine Bak

Formand for liste T