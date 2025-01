Lufthavnen søger medlemmer til dialogforum

Lufthavnen er en dominerende nabo på Amager. Foto: Tim Panduro.

Forholdet mellem Københavns Lufthavn og den store virksomheds naboer er ikke altid rosenrødt.

Men i fremtiden bliver kommunikationen mellem lufthavnen og de titusinder af naboer til Amagers største arbejdsplads bedre.

Det er i hvert den effekt, lufthavnen håber at få ud af et dialogforum, der bliver samlet senere på måneden.

Forummet blev lanceret på et nabomøde i lufthavnen i efteråret og er nu klar til at tage imod ansøgninger fra mulige medlemmer. Det kan både være borgere, organisationer, erhvervslivet og politisk aktive på Amager, som kan få en plads i dialogforummet og – som lufthavnen formulerer det – deltage i en åben dialog om lufthavnens rolle og udvikling i lokalsamfundet.

Søren Clausen, der er chef for public affairs i Københavns Lufthavn, understreger, at det handler om at få en bred repræsentation. Derfor vil der også være plads til kritikere af lufthavnen i dialogforummet.

»Vi har ikke afskrevet nogen på forhånd. Vi vil gerne have alle stemmer med, så vi har et bredt udvalg af synspunkter,« siger han.

Håbet er at få medlemmer, der repræsenterer flest muligt mennesker – det kan for eksempel være fra sportsklubber og grundejerforeninger.

»Men vi prøver at lade det stå helt åbent. De eneste, vi har henvendt os til på forhånd, er borgmestrene i Tårnby og Dragør, som vi har bedt om at pege på nogen, som kunne være fra kommunalbestyrelserne, så det politiske lag også er repræsenteret,« siger han.

Formålet er ifølge Søren Clausen at skabe en platform, hvor naboer, lokale aktører og Københavns Lufthavn sammen kan drøfte spørgsmål om lufthavnens udvikling, lokale initiativer og fælles udfordringer. Inspirationen kommer fra en stribe britiske lufthavne, der har tilsvarende fora.

Tanken er, at forummet skal mødes tre til fire gange om året.

Som udgangspunkt skal man være hurtig, hvis man vil være med. Ansøgningsfristen er allerede onsdag den 22. januar klokken 12.

»Men hvis det viser sig, at vi stort set ikke har fået nogen ansøgninger til den tid, så vil vi da overveje at forlænge fristen. Vi har absolut ikke sat den deadline for at ekskludere nogen,« siger Søren Clausen.

Lufthavnen har tidligere holdt nabomøder, arrangeret busture for naboer og mødt op til arrangementer – og Søren Clausen regner med, at de aktiviteter skal fortsætte i fremtiden.

»Vi har altid ønsket dialog med vore naboer, og dialogforummet er en ny tilgang, hvor vi har en fast og løbende dialog. Vi betragter det som et rådgivende organ til lufthavnen, for vi ved, at der er inspiration at hente fra vore naboer. Vi skal selvfølgelig vende vores fremtidige tilgang i vores dialogforum, men udgangspunktet er, at vi fortsætter med nabomøder og de andre tiltag,« siger han.

Man kan læse mere om dialogforummet – og hvordan man søger om medlemskab – på cph.dk/dialogforum.