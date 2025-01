Nytårskur for erhvervslivet

Igen i år er erhvervslivet inviteret til nytårskur på rådhuset. Arkivfoto: Torben Stender.

Borgmester Kenneth Gøtterup inviterer Dragørs erhvervsledere til den årlige nytårskur, der afholdes onsdag den 22. januar klokken 17 til 19 på Dragør Rådhus.

Arrangementet er blevet en fast tradition og byder på netværksmuligheder, spændende oplæg og en fejring af det nye år. Borgmesteren vil ved arrangementet præsentere, hvad 2025 bringer for Dragør Kommune, mens formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, vil dele sine tanker om det fremtidige samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen.

Aftenens særlige gæst er Jens Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København, som vil holde et oplæg om sine erfaringer med Københavns udvikling og om samarbejdets rolle i at skabe varige resultater.

Der vil også være rig mulighed for at møde andre lokale erhvervsdrivende, udveksle ideer og skabe nye forbindelser i uformelle rammer. Arrangementet byder på let forplejning og drikkevarer.

Af hensyn til planlægningen kræves tilmelding senest onsdag den 15. januar 2025 via e-mail til kontakt@dragoer-erhverv.dk. Husk at oplyse cvr-nummer og antal deltagere ved tilmelding.