Overlegent håndboldlandshold klar til VM: »Vi har nogle af de bedste spillere i verden«

Knap 4.750 tilskuere havde torsdag aften fundet vej til Royal Arena i Ørestad for at se Danmarks håndboldherrer møde Bahrain i en af to træningskampe forud for VM 2025, hvor Danmark er medvært.

Landsholdet, der har vundet VM tre gange i træk og senest OL-guld, spiller sine indledende kampe i Herning, men bruger kampene mod Bahrain til at finpudse formen.

Med syv mål og en fremragende indsats kampen igennem blev Mathias Gidsel kåret som kampens spiller fra publikum. Foto: Morten Wagner.

Til fredagens kamp forventer Dansk Håndboldforbund op mod 10.000 tilskuere. Med en kapacitet på 12.500 siddende pladser var tribunerne dog langtfra fyldte torsdag – men det lagde ikke en dæmper på hverken spillernes eller publikums engagement.

Overlegen sejr

Bahrain scorede til 1-0 ved først mulige chance og holdt føringen i et par meget lange minutter, før Danmark scorede sit første mål – og var i et kort øjeblik igen foran omkring ti minutter inde i kampen. Det var et overlegent dansk landshold, der gik til pause med en føring på 15-7 efter første halvleg.

Selvom mange af sæderne stod tomme til torsdagskampen, der blev fløjtet i gang klokken 21, gjorde tilskuerne en hæderlig indsats for at fylde rummet ud.

Foran arenaen blev der uddelt nyfortolkede klaphatte – en slags lodden bøllehat med røde snore og stofhænder ovenpå – i rød-hvide farver, som publikum iførte sig, og fra tribunerne rungede lyden fra tusindvis af klapvifter, der forstærkede lyden af klapperiet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Er Danmark klar til en nyfortolkning af klaphatten? Foto: Freja Bundvad.

I pausen kørte der kiss cams, som man kender det fra amerikanske sportskampe, hvor uvidende par pludselig kunne se sig selv på storskærm og kysse hinanden under hujen og klappen.

Alt i alt virker det, som om de danske håndboldfans er i god form til det nært forestående VM – og med et slutresultat på 33–17 til Danmark torsdag aften lader det også til, at landsholdsspillerne er ved at være klar.

To københavnere på hjemmebane

På trods af at Amager faktisk er hjemsted for landets største håndboldklub, Amager SK, har håndbold ry for at være lidt af en provinssport. I landsholdstruppen er der da også kun to spillere, der kommer fra hovedstadsområdet.

29-årige Magnus Landin er opvokset med sine forældre og sin storebror, Niklas Landin, i Søborg. Torsdag aften stod han for syv af Danmarks i alt 33 mål og sluttede som delt topscorer sammen med Mathias Gidsel.

»Når man snakker håndbold, bliver der ofte snakket meget om Jylland. Så det betyder rigtig meget for mig at spille i København. Jeg har spillet i Nordvest i hele min ungdom, og jeg kan have min familie og mine venner med her,« fortalte han efter kampen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Som delt topscorer var Magnus Landin et hit blandt dem, der ville have autografer efter slutfløjt. Foto: Freja Bundvad.

Han ser frem til endnu en Royal Arena-kamp, inden turen går til Herning.

»Jeg synes altid, at der er god stemning her i Royal Arena. Det glæder jeg mig til igen i morgen at skulle opleve,« lyder det.

Han bakkes op af den 30-årige venstreback Lasse Andersson, der er vokset op i Valby.

»Det er fedt. Folk er glade, folk er tilfredse, folk giver den gas. Det kan man jo mærke. Om der er 5.000 eller 10.000, gør måske en forskel i lydniveauet, men energien er den samme. Man kan se, hvor glade folk er for at være her, og hvor meget de støtter op,« siger Lasse Andersson

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lasse Andersson har gennem sin ungdom spillet i københavnerklubben FIF, der holder til i Frederiksberghallerne. Foto: Freja Bundvad.

Tror I på, at Danmark kan vinde VM i håndbold for fjerde gang i træk?

»Jeg er ikke manden, der helst vil snakke om sådan noget der. Jeg synes, at vi står et godt sted, og at det er et godt hold. Så må vi se om tre uger, hvad det rækker til,« siger Magnus Landin.

Helt så beskeden er holdkammeraten Lasse Andersson dog ikke:

»Vi har nogle af de bedste spillere i verden på alle positionerne. Det gør i hvert fald, at vi selv tror på det,« siger han.