Eksperter foreslår mærkning af risiko for oversvømmelse af boliger

En hel del huse i Dragør Kommune er truet af oversvømmelse. Arkivfoto.

Alle huse i Danmark skal have en oversvømmelsesmærkning, så boligejere og -købere kan se, hvor stor risikoen er for oversvømmelse ved stormflod eller kraftig nedbør. Sådan lyder i hvert fald forslaget fra to eksperter, DR har talt med.

Både Roland Löwe, der er lektor på DTU, og Maj-Britt Quitzau, der er lektor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, slår over for mediet til lyd for en mærkningsordning, som er inspireret af det velkendte energimærke.

Roland Löwe peger på muligheden for, at man – ligesom ved energimærkningen – kan få forslag til forbedringer, der kan give et bedre oversvømmelsesmærke, for eksempel ved at etablere overfladedræn eller høje kantstene ved sin grund.

Forslaget kommer blandt andet af, at mange kommuner fortsat udbygger langs kysten – mens mange boligkøbere ikke er bevidste over for risikoen for oversvømmelser.

Den socialdemokratiske miljøminister Magnus Heunicke erklærer sig enig med eksperterne.

»Vi står i en ny klimavirkelighed. (…) Jeg afviser derfor ikke det forslag, som eksperterne lægger på bordet, for den virkelighed, vi står over for, kræver handling og åbenhed om de trusler, der er,« heddet det i et skriftligt svar til DR.

Borgmester afviser

Helt så positiv over for ideen er Dragørs konservative borgmester, Kenneth Gøtterup, ikke. Dragør Kommune er fuldt udbygget, så det er ikke aktuelt med nyt byggeri langs kysten. De eksisterende bebyggelser er tætte, og en stor del af kommunen er udsat for oversvømmelsesrisiko ved stormflod. Fokus bør derfor lægges andre steder i kommuner som Dragør, mener han.

»I stedet for at opfinde og bruge ressourcer på nye statslige mærkningsordninger er det vigtigere, at ministeren nu sætter fuldt fokus og alle ressourcer ind på at få besluttet en handlingsplan på baggrund af den statslige forundersøgelse af kystsikringen, så vi kan komme i gang med byggeriet af diger. Fokus skal være på sikring og løsning af dette og ikke på mærkningsordninger,« skriver han til Dragør Nyt.

»Om der er andre kommuner, hvor bebyggelsen er mindre tæt, hvor det kan være klogt, skal jeg lade være usagt. Men i så fald må staten i forlængelse af en mærkningsordning finde en måde at holde hånden under de borgere, som pludselig står med et hus, der stort set ingen værdi har.«

Ejendomsmægler og indehaver af EDC Living i Dragør, Malene Harild, er ikke helt så afvisende. Hun ser en mærkningsordning som et redskab for boligkøberne.

»Vores holdning er, at alt, hvad der kan medvirke til at give køberen et godt beslutningsgrundlag, ser vi positivt på. En vurdering af oversvømmelsesrisiko kan fint indgå som en del af tilstandsrapporten, men vurderingen bør være suppleret med anvisninger til, hvordan man nedbringer risikoen,« hedder det fra ejendomsmægleren, der har et væsentligt forbehold.

»Vurderingen bør ikke medføre en fordyrelse af rapporten, men kan være på linje med de oplysninger om oversvømmelsesrisiko, som allerede i dag kan findes gratis på nettet.«