Kim Dupont og Blåt Dragør

Men jeg troede dog, at du var blevet klogere på projekter med friskoler og friplejehjem. Du blev ellers belært om dem adskillige gange, da du var Venstres ultraliberale ridder på den hvide hest.

Grunden til, at friskoler og friplejehjem benævnes sådan, skyldes, at de er helt fri for kommunalstyring. De er fri for kommunens omklamring. Et byråd kan hverken gøre fra eller til, hvis ildsjæle ønsker sådan nogle.

Staten har opstillet visse minimale krav, som skal opfyldes for at starte. Kommunerne har andre krav som for eksempel kommuneplan. Opfylder ildsjælene kravene, så skal en kommune betale for de borgere, som bruger stedet. Såre enkelt – men ganske rigidt. Som jeg fortalte dig dengang, og som jeg troede, at du forstod.

Man skal ikke ind over kommunen for at grundlægge en friskole eller et friplejehjem.

Opskrift: Du finder bare et sted, hvor det er lovligt at bygge på. Du køber arealet. Du bygger lokalerne. Du ansætter personalet. Du indbyder elever og beboere. Og derpå kan du sende en faktura til kommunen på det af staten godkendte beløb.

Hvor langt er du i grunden kommet med projekterne, som du brænder varmt for?

Frie skoler og frie plejehjem grundlægges jo af frie mennesker uden kommunal styring eller andre spændetrøjer.

Burde vi ikke i stedet arbejde for, at de kommunale tilbud bliver optimale? Det er Dansk Folkepartis ønske.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør