Vandet løber igen – hos de fleste

Arbejdet er i fuld gang på hjørnet af Krudttårnsvej og Mågevej. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

En ødelagt vandledning gjorde tirsdag morgen, at Hofor måtte lukke for vandet i et stor område mellem Hartkornsvej og Sydstranden.

Omkring 2800 husstande stod uden vand, og første melding fra Hofor lød på, at vandet ville være lukket frem til klokken 15:15 tirsdag eftermiddag, mens reparatørerne arbejdede på hjørnet af Mågevængetog Krudttårnsvej.

En god melding

Allerede omkring klokken 11 blev der igen åbnet for vandet, og mange kunne ånde lettet op. Hofor skrev dog i en sms, at enkelte ejendomme langs Krudttårnsvej fortsat er uden vand. Hvornår vandet bliver åbnet her, er der endnu ikke meldt noget ud omkring.

»Lad det kolde vand løbe, indtil det er helt klart,« står der i sms’en fra Hofor.