Spar Nord lukker filial i Dragør: »Det er ikke en spareøvelse«

Sidste åbningsdag er den 28. februar 2025. Arkivfoto: Torben Stender.

Fremover skal Spar Nord-kunder fra Dragør ud af kommunen, når de skal en tur i banken. Til marts er det nemlig slut med filialen på Dragørhjørnet, som Spar Nord overtog i 2021.

»Vi har besluttet at lukke filialen, fordi vi i forvejen har to filialer på Amager, hvor der er plads til både medarbejdere og kunder fra Dragør,« fortæller områdedirektør Anders Baun Hübschmann.

Han understreger, at det ikke er for at spare, men derimod en samlet optimering af Amager-afdelingerne.

»Det er ikke en spareøvelse, og der er ikke nogen, der er blevet opsagt,« lyder det fra områdedirektøren.

Fremover kan kunderne altså møde de samme ansigter andre steder på Amager – med undtagelse af tidligere afdelingsdirektør Carsten Ardilsø, der har stået i spidsen for Spar Nord Dragør siden åbningen i 2021.

»I og med at vi lukker afdelingen, nedlægges stillingen som afdelingsdirektør. Vi har tilbudt Carsten en anden stilling i Spar Nord, men det har han takket nej til,« forklarer Anders Baun Hübschmann.

Bøvl med hæveautomaten

Anders Baun Hübschmann glæder sig til at samle Spar Nord-afdelingerne i to større filialer. Herfra er det nemmere at rekruttere medarbejdere, og de kunder, der har haft en bankboks i Dragør, kan tømme den og flytte den til en af de andre afdelinger.

»Vi har været i kontakt med rigtig mange kunder for at fortælle om flytningen, og det er blevet taget rigtig godt imod. Selvfølgelig er der nogen, der ærgrer sig. Men størstedelen af dem, der bruger banken aktivt, henvender sig telefonisk eller online,« siger han og fortsætter:

»Der kan vi hjælpe med det meste. Og hvis det drejer sig om et større lån i forbindelse med for eksempel et huskøb, så ligger de andre filialer ikke langt væk.«

Hos Spar Nord har man dog oplevet en række kunder, der bekymrer sig om, hvad der skal ske med hæveautomaten, der hører til filialen.

»Vi har haft lidt bøvl omkring automaten. Vi prøver at finde ud af, om vi kan lade den blive, eller om vi kan finde et andet sted i Dragør til den. Men vi ved det ikke endnu,« siger han.

Sidste åbningsdag i Spar Nord på Dragørhjørnet er fredag den 28. februar.