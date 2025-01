Spejderhytte og skaterbane får lokalplaner

Den kommende spejderhytte ved Blushøj rykker nu nærmere – i hvert fald skal der endelig udarbejdes forslag til lokalplan.

Både skaterbanen på Dragør Havn og den kommende spejderhytte, der skal erstatte den eksisterende på Engvej, er rykket et skridt nærmere.

Efter flere års tilløb kan kommunens embedsfolk nu sætte i gang med at lave et forslag til lokalplaner for de to projekter. Det sker, efter at Klima-, By- og Erhvervsudvalget har vedtaget to såkaldte startredegørelser for projekterne.

For skaterbanens vedkommende har gruppen bag fremlagt dokumentation for, at projektet er fuldt finansieret med støtte fra A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Københavns Lufthavne. Det har desuden været nødvendigt at søge dispensation for fredningen i området – en dispensation, der blev givet i 2022.

Spejderhytten er også underlagt restriktioner, fordi den skal erstatte en eksisterende bygning i et fredet og rekreativt område. Derfor er der krav om, at huset dedikeres til naturnære aktiviteter og ikke må bruges til kulturelle arrangementer – musikaftener, fester eller andet, der ikke passer til områdets rekreative formål. Der må desuden kun laves en bålplads og ikke andre faste elementer uden for hytten.

Også Dragør Golfklub var i spil til en lokalplan – og her nikkede udvalget også ja til, at den blev sat i gang. Det kommer dog til at tage lidt længere tid. Golftklubbens ansøgning går helt tilbage til 2021, og forvaltningen vil derfor tjekke, om klubben stadig har de samme ønsker som dengang.

Den oprindelige ansøgning drejer sig blandt andet om en tilbygning på 160 kvadratmeter til det nuværende klubhus, et hegn med halvtag, en udvidelse af klubbens driving range, en udvidelse af parkeringspladsen, et vaskerum til golfudstyr og en padelbane.

Når lokalplansforslagene er færdige, skal de i høring i mindst otte uger, før de endeligt kan vedtages eller blive forkastet af politikerne.