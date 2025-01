Stormflodsplan er blevet forsinket

Ved beregning af den værst tænkelige stormflod i 2075 vil størstedelen af Dragør Kommune stå under vand. Illustration: KDI og Rambøll.

Det er efter alt af dømme praktisk muligt at stormflodssikre hele hovedstadsområdets kystlinje – men den endelige pris på og den fremtidige finansiering af milliardprojektet ligger stadig hen i det uvisse.

Siden 2022 har flere ekspertgrupper under Transportministeriet været i gang med at kortlægge omfang og behov for stormflodssikring i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner. To ud af de tre delrapporter er udkommet, og den sidste skulle efter planen have ligget klar inden årsskiftet. Den handler om finansering og organisering – og er blevet imødeset med spænding i de berørte kommuner. Men den lader vente på sig.

Ifølge transportminister Thomas Danielsen kommer rapporten i »begyndelsen« af 2025. Det oplyser han i et skriftligt svar til Folketingets Transportudvalg, hvor det også fremgår, at eksperterne stadig er i gang med at kigge på forskellige organisatoriske modeller, fordi den samlede sikring af hovedstaden er så stor og kompleks en opgave, at den kræver stærke kompetencer. Finansieringen bliver i første omgang beregnet ud fra det såkaldte nytteprincip, som er fastsat i Kystbeskyttelsesloven – og som siger, at de, der får direkte nytte af kystsikringen, også skal betale for den.

Forventes til februar eller marts

Om det fortsat vil være sådan, når delrapporten er færdigbehandlet, vil være op til politikerne.

»Når forundersøgelsen er færdig, kan den ligge til grund for en politisk drøftelse og stillingtagen i de fire kommunalbestyrelser, regeringen og blandt Folketingets partier,« skriver transportministeren som svar på en henvendelse fra Folketingets Trafikudvalg.

Borgmester i Dragør, Kenneth Gøtterup, er blandt de politikere, der venter på rapporten med spænding. Han oplyser, at kommunens forvaltning er orienteret om, at rapporten forventes udgivet i slutningen af februar eller begyndelsen af marts – og det vækker håb hos borgmesteren i forhold til finansieringen.

»Jeg vælger at have den positive hat på indtil videre i håbet om, at regeringen vælger at udsætte udgivelsen, fordi de skal finde de gode løsninger på blandt andet finansieringsudfordringerne, som de fire borgmestre fra Dragør, Hvidovre, København og Tårnby Kommuner har peget på,« siger han med henvisning til det foretræde, han sammen med borgmestre fra de tre andre kommuner havde for Folketingets Trafikudvalg i december.

»Husk Dragør«

Dragør Kommune har en særstatus i den anden delrapport, der ridser de fysiske rammer op for kystsikringen. Som den eneste kommune i undersøgelsen har Dragør fået lov til at have en alternativ beregning, der tager udgangspunkt i en 100-årsstormflodshændelse, som den vil tage sig ud i 2050, mens de øvrige kommuner opererer med en højere sikringsgrad. Det skyldes, at der ikke er kritisk infrastruktur som jernbaner, motorveje og lufthavn i Dragør – og derfor ikke det samme samfundsøkonomiske behov for sikring. Selvom der er lavet beregninger for den »store« løsning for Dragørs kystlinje, er Dragør Kommune sideløbende gået i gang med at udforme kystbeskyttelsesforslag ud fra den »lille« model.

Kenneth Gøtterup håber da også, at regeringen vil have øje for Dragørs særlige forhold, når man samtænker behovene hos de fire kommuner, og han opfordrer til, at Dragør Kommune ikke efterlades alene i udviklingsprocessen.

»Det vil være unaturligt, når vi er en del af den samlede forundersøgelse,« hedder det fra borgmesteren, der har et håb om, at kystsikringen af Storkøbenhavn vil blive tænkt ind i en mere overordnet klimamæssig sammenhæng:

»Jeg hæfter mig ved, at der også forventes at komme en klimahandlingsplan 2 fra regeringen.«