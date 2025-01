Så meget kommer fjernvarmen til at koste for dig

Arkivfoto: Signelements.

Priserne for at blive tilsluttet fjernvarme og for at opvarme boligen med fjernvarme er nu på plads i Dragør. Hvis du laver en bindende tilmelding til fjernvarmen inden den 1. juni i år, skal du ikke betale en krone i tilslutningsbidrag, som man ellers normalt skal.

Til gengæld skal du betale for den udendørs etablering af stikledningen, der skal kobles på fjernvarmeventilen til hovedledningen. Nedgravningen af stikledningen koster 1.250 kroner per meter. Du skal betale for afstanden fra din boligs facade og ud til skel, men kommer maksimalt til at betale for 25 meter: altså 31.250 kroner. Ofte mindre, da der sjældent vil være 25 meter ud til hovedledningen. Dragør Fjernvarme opererer selv med et gennemsnit på 10 meter for en stikledning, hvilket altså vil koste 12.500 kroner.

Du skal også indregne et årligt tillæg på 2.769 kroner, som skal være med til at dække en del af de omkostninger, der er ved at anlægge fjernvarme i et nyt område. Og endelig skal du betale for at få installeret en fjernvarmeunit.

Denne pris kan variere, men flere lokale VVS-firmaer reklamerer med en pris på 48.000 kroner for både anlæg og installation. For at få afkoblet dit gasfyr kan du søge midler fra en afkoblingspulje, så det burde til gengæld ikke komme til at koste dig noget.

Kort sagt skal du regne med at betale maksimalt omkring 80.000 kroner, før du for første gang kan tænde for varmen og vide, at det er fjernvarme, der kommer ud i rørene.

Beregn selv priser for din bolig

Priserne for dit fjernvarmeforbrug er også på plads. De består af tre forskellige dele: et variabelt beløb for dit aktuelle forbrug, et effektbidrag, der fastsættes efter de sidste tre års gennemsnitsforbrug, og endelig et målerbidrag for den type måler, der skal bruges til din bolig.

Dragør Fjernvarme har lavet nogle priseksempler på, hvad din varmeregning fremover vil lyde på, hvis du skifter til fjernvarme. Ud fra de fjernvarmepriser, de har estimeret, og som er inklusiv selve varmeprisen, faste afgifter, afskrivning og renter på varmeanlægget, vil du fremover skulle betale godt 17.000 kroner om året for fjernvarme i et byhus i den gamle by, cirka 19.500 kroner for et parcelhus i Vængerne og knap 16.000 kroner for et nyere hus fra 2007 og fremefter. Det er vigtigt at understrege, at dette er generelle eksempler. Fjernvarmeselskabet vil snart lancere en beregner, så du kan få det præcise tal for din bolig.

Men foreløbig kan du sammenligne dit nuværende varmeforbrug og kigge på priserne i skemaet herunder. Du kan også finde dem og læse mere om dem på www.taarnbyforsyning.dk/fjernvarme/dragoer-skal-du-betale-fjernvarme/varmepriser-privatkunder-dragoer

De generelle priseksempler finder du her: https://taarnbyforsyning.dk/priseksempler-dragoer

Og har du brug for at omregne dit varmeforbrug fra eksempelvis megawatt til gigajoule, som fjernvarmepriserne er angivet med, kan du bruge denne beregner: www.taarnbyforsyning.dk/olie-gas-omregner

Kampagnen for tilmelding er i gang

Samtidig med at priserne er kommet på plads, har Dragør Fjernvarme (som i øvrigt er en enhed under Tårnby Forsyning) og Dragør Kommune sat gang i en offensiv kampagne for at få flest mulige til at lave en bindende tilmelding til fjernvarme. Inden den 1. juni i år skal det nemlig stå klart for kommunen, at der er minimum 65 procents tilslutning til fjernvarmeprojektet. Ellers bliver det nemlig slet ikke til noget, og så står alle husstande selv for at skulle finde alternative opvarmningsformer, når der efter regeringens planer bliver lukket for gassen i 2035.

»Jeg har set frem til, at vi nu trykker på startknappen, og at alt materiale, priser og vilkår nu bliver gennemsigtige. Jeg håber, at folk vil stille alle de spørgsmål, de har. De skal ikke holde sig tilbage. For det er vigtigt, at alle på et oplyst grundlag kan træffe den beslutning, de synes er bedst for dem selv,« lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Han understreger, at hvis man har spørgsmål, man ikke får svar på i annoncer, på hjemmesiden eller til en af de borgermøder, der bliver afholdt i den kommende tid, skal man endelig kontakte Tårnby Forsyning eller Dragør Kommune.

»Det er en kæmpe kommunikationsopgave, men det er vigtigt, at vi får besvaret alle de spørgsmål, borgerne måtte have, så vi kan bekræfte eller måske afmystificere det, de er usikre på, og vi kan sikre, at alle har al den faktuelle viden, de har brug for,« siger borgmesteren.

Det koster tilslutning til fjernvarme Stikledningsbidrag: 1.250 kroner per påbegyndt meter. Du kan maksimalt komme til at betale for 25 meter, det vil sige 31.250 kroner. Dragør Fjernvarme opererer selv med et gennemsnit på 10 meter for en stikledning, hvilket altså vil koste 12.500 kroner.



Udbygningstillæg: 2.769 kroner per måler per år i 45 år.



Fjernvarmeunit: 48.000 kroner (Prisen kan variere, men denne pris reklamerer flere lokale VVS-firmaer med for både unit og installation).



Afkobling fra gas: 10.125 kroner koster det normalt at blive afkoblet fra gas, hvis du har gasfyr.

Men du kan søge midler i en afkoblingspulje, så du forhåbentlig skal betale nul kroner.

Find puljen her: https://evida.dk/nyheder/afkoblingspulje-2025/.

Det koster dit varmeforbrug med fjernvarme Priser for fjernvarme per den 1. januar 2025.



Variabelt bidrag: 131,94 kroner per gigajoule / 474,98 kroner per megawatttime

Effektbidrag: 122,83 kroner per gigajoule / 442,54 kroner per megawatttime

Målerbidrag: 988,39 kroner per år (for DN 15-måler)

Afkølingsbidrag: Hvis det vand, der har været igennem dit fjernvarmeanlæg, ikke bliver afkølet godt nok, når det sendes retur og ud i det fælles fjernvarmesystem igen, skal du betale et afkølingsbidrag. Du kan på Tårnby Forsynings hjemmeside se, hvordan dette beregnes. Men kort fortalt belønnes boliger med en afkøling over 37 grader, mens man skal betale en afgift i boliger, der har en afkøling på mindre end 33 grader. En vvs’er kan tjekke op på, hvad du kan gøre, hvis dit fjernvarmeanlæg ikke køler godt nok.



Find alle priser her: www.taarnbyforsyning.dk/fjernvarme/dragoer-skal-du-betale-fjernvarme/varmepriser-privatkunder-dragoer.



Omregn dit varmeforbrug fra kubikmeter gas eller liter olie her: www.taarnbyforsyning.dk/olie-gas-omregner.