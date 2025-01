Mange unge undlader at stemme til kommunalvalget – David overvejede at stille op

17-årige David Schrøder legede med tanken om at stille op til kommunalvalget. Foto: Freja Bundvad.

Dragør Kommune har generelt en høj valgdeltagelse – også til kommunalvalg. Men én gruppe trækker gennemsnittet markant nedad: de unge. Langt under halvdelen af de 22-29-årige stemte i Dragør ved sidste kommunalvalg.

I Dragør var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2021 75,9 procent, hvilket er et godt stykke over den gennemsnitlige valgdeltagelse i Danmark på 67,2 procent.

Mange af de Dragør-borgere, der var 18 år på tidspunktet for kommunalvalget, gjorde ivrigt brug af deres nye stemmeret – hele 76 procent af de 18-årige var afsted for at afgive deres stemme. Men allerede for de 19-årige var interessen faldet markant.

Blandt de 19-21-årige stemte 68,4 procent, og for aldersgruppen 22-29 gjaldt det kun 44,2 procent.

I 2017 var valgdeltagelsen generelt lidt højere end i 2021, men det var stadig under halvdelen – 47 procent – af de 22-29-årige, der afgav stemme.

Politik fra folkeskolen

David Schrøder er en af de unge, der helt sikkert skal stemme til kommunalvalget i november. Faktisk overvejede den 17-årige gymnasieelev selv at stille op til valget:

»Jeg fylder 18 i oktober, så jeg når lige at være gammel nok til at opstille,« fortæller han.

Hans navn kommer dog ikke til at optræde på stemmesedlen, for han har travlt med sin skolegang på Ørestad Gymnasium og ikke mindst sit engagement i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), hvor han er formand for lokalafdelingen på Amager.

»Jeg sidder i forvejen i bestyrelsen i Socialdemokratiet Dragør. Så jeg engagerer mig i lokalpolitik i Dragør Kommune ad den vej,« siger han.

David Schrøder ser også, at mange af hans jævnaldrende ikke går op i politik – og i særdeleshed ikke kommunalpolitik. Ifølge ham handler det i høj grad om, at børn og unge ikke ved, hvor stor indflydelse kommunalpolitikken har på deres hverdag.

»Det er vigtigt, at man allerede i de mindre klasser lærer om demokrati og valg. Projekter som skolevalget gør en stor forskel, fordi det giver eleverne viden om, hvordan politik påvirker deres hverdag,« siger han og tilføjer, at kommunalvalg ofte virker fjernt for unge:

»Da jeg gik i folkeskole, blev vi spurgt, hvor mange der mente, at de lokale politiske beslutninger påvirkede vores hverdag. Det var kun mig og to andre, der rakte hånden op. Det, synes jeg, sender et ret klart signal om, at der er brug for mere oplysning allerede i folkeskolen,« mener han.

Dør til dør

Som formand for DSU Amager oplever David Schrøder, hvor vigtigt det er at have en direkte dialog med unge for at øge interessen for politik.

»Vi laver blandt andet dør til dør-kampagner, hvor vi spørger folk om deres dagligdag og de udfordringer, de oplever. Det gør en stor forskel at møde folk ansigt til ansigt og lytte til deres bekymringer,« siger David Schrøder og fremhæver også besøg på skoler som en vigtig indsats:

»Det er virkelig fedt at komme ud på skoler og engagere unge i diskussioner om, hvad de synes er retfærdigt og uretfærdigt. For i mange tilfælde er det jo noget, vi kan prøve at ændre,« lyder det.

»Mange ved ikke, hvor stor indflydelse kommunalbestyrelsen har på deres liv – fra skoler og svømmehaller til grøn omstilling og kystsikring. Det er ting, der påvirker os alle.«

Arrangementer med socialt indhold

I DSU kombinerer ungdomspolitikerne politisk oplysning med sociale aktiviteter for at tiltrække flere unge:

»Vi arrangerer events som koncerter, hvor kendte kunstnere kommer og spiller. Det handler om at vise, at der også er plads til det sociale,« forklarer han.

Selvom målet er at få flere til at stemme og engagere sig politisk, understreger David Schrøder, at det vigtigste er demokratisk dialog.

»Selv hvis unge efter en samtale vælger at melde sig ind i SF Ungdom eller Venstres Ungdom i stedet for DSU, er det stadig en sejr. Det vigtigste er, at de engagerer sig i demokratiet.«