Biler holder ulovligt på handicappladser

Bilen på billedet havde et handicapskilt i forruden, men det er ikke alle, der parkerer på handicappladserne i Dragør, som har det. Foto: Tim Panduro.

Hvem håndhæver handicapparkeringen i Dragør?

Sådan lød et spørgsmål, der blev rejst på seneste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som blandt andet har ansvar for byens parkeringspladser.

»Spørgsmålet kom, fordi nogle har en dårlig vane med at parkere på handicappladserne, selvom de ikke har et parkeringsskilt. Vi har ikke parkeringsvagter i Dragør, så det er politiet, der skal gøre noget, hvis de kommer forbi,« siger Venstres medlem af kommunalbestyrelsen Helle Barth, der er formand for udvalget.

Hun mener også, at det er op til de enkelte borgere og forretningsdrivende at sige fra.

»Jeg synes også, at de lokale butikker kunne være mere opmærksomme på, om folk holder ulovligt på pladserne foran deres butikker. Jeg er selv blevet så gammel, at jeg tør sige det, hvis jeg ser nogen parkere på en handicapplads uden at have et handicapskilt.«

Dragør har ikke parkeringsvagter, der kan give afgifter til eventuelle ulovlige parkeringer på handicappladserne. Parkeringsvagter blev diskuteret i kommunalbestyrelsen i 2022, hvor et flertal kom frem til, at det ikke var en god idé.

»Det er administrativt tungt. Kommunen får ikke lov til at beholde særlig mange af pengene, og mange ville blive sure, hvis der rendte en parkeringsvagt rundt og delte bøder ud. I Venstre var vi mere fortalere for øget dialog om parkering i den gamle bydel, hvor der også har været udfordringer med, at folk har parkeret i den gamle bydelskerne, hvor de bor. Her har beboerforeningen været meget aktiv i at vejlede beboerne,« siger Helle Barth, der dog regner med, at spørgsmålet om parkeringsvagter vil dukke op flere gange i løbet af 2025.

»Det kan nok godt blive en del af valgkampen op til kommunalvalget i år,« siger hun.