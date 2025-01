Et mere trafiksikkert Dragør

Socialdemokratiet ser med stor tilfredshed på, at der nu bliver anlagt cykelbaner på Vestgrønningen. Det har vi arbejdet for i mange år, og nu bliver det til virkelighed.

Det vil utvivlsomt opleves som en stor forbedring for alle trafikanter, at der nu bliver skabt plads og overblik, og det vil vigtigst af alt højne trafiksikkerheden for alle trafikanter.

Det er vi meget glade for lykkedes.

Sydstranden

For år tilbage blev stien langs Krudttårnsvej udvidet og gjort til en kombineret cykel- og gangsti. Det har været rigtig godt på mange måder, men indimellem bliver der også kørt stærkt – og for stærkt.

Derfor er vi glade for, at vores forslag fra november 2023 om trafikdæmpende foranstaltninger langs stien nu er gennemført. Om det er nok, må tiden vise, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.

Ny trafiksikkerhedsplan og nye initiativer

Med den nye opdaterede og vedtagne trafiksikkerhedsplan i hånden har vi som politikere en god rettesnor for, hvor vores fokus skal være, hvad vi kan gøre ved det, og hvad det vil koste.

Det handler blandt andet om fart på flere strækninger og boligområder, sikkerhed for skolebørn, og at unge mennesker desværre er overrepræsenterede i ulykkesstatistikken.

De mange forslag i trafiksikkerhedsplanen koster tilsammen tre en halv million kroner – og dertil kommer tryghedsskabede initiativer fra borgerinddragelsen i den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2016 på cirka 19 millioner kroner. Til sammenligning er der afsat omrking 190.000 kroner om året til trafikdæmpende foranstaltninger.

Det er nu politikernes opgave at realisere initiativerne i trafiksikkerhedsplanen. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi kommer i gang, og at vi får prioriteret de initiativer, der giver mest trafiksikkerhed.

Selvom enkelte initiativer kan realiseres hurtigt og for få midler, kommer det til at gå meget langsomt med de nuværende midler til rådighed. Vi vil derfor opfordre vores kollegaer til, at når der er overskud på et anlægsprojekt, så prioriteres pengene til dette.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, viceborgmester,

Ole H. Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe