Syv beboere har fået dispensation fra lokalplanen

Der er givet syv dispensationer fra lokalplanens bestemmelser i Dragørs gamle bydel i 2024 – husene på billederne er dog ikke i blandt dem. Foto: Tim Panduro.

Syv beboere har fået dispensation fra den bevarende lokalplan for Dragørs gamle bydel i 2024. Det viser en opgørelse, som den kommunale forvaltning har lavet for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

I 2021 vedtog Dragørs politikere at indskrænke antallet af dispensationer, fordi der ifølge forvaltningen var »en stor byggeaktivitet i bydelen og oplevelsen af, at der blev givet mange dispensationer i strid med lokalplanens intentioner og bevarende formål«, som det hed i en orientering fra forvaltningen til det kommunale Klima-, By- og Erhvervsudvalg.

Det er dog ikke lovligt at lukke for dispensationer over en kam. Hver sag skal behandles individuelt – men man kan godt indføre skærpede krav til dispensationer.

Seks af de syv dispensationer i 2024 er givet efter behandling i det politiske udvalg, mens administrationen har givet en enkelt dispensation.

Opgørelsen er blandt andet lavet for at klargøre, hvor mange dispensationer der bliver givet, for antallet af dispensationer har ifølge udvalgsformand Helle Barth mødt kritik hos nogle beboere i den gamle bydel.

»Der har været en stemning af, at vi giver mange dispensationer, men opgørelsen viser, at antallet er begrænset,« siger hun.

Dispensationerne strækker sig fra mindre ændringer såsom at udskifte to tagvinduer og til et tilfælde, hvor der er givet dispensation til udskiftning af tag, ny skorsten, kviste, tagvinduer, vinduer og hoveddør samt ændring af gavl på den samme ejendom.