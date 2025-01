Hjælp, min bolig er en rotterede

Jeg bor i Strandparkens afdeling 9 og har i næsten et år haft rotter under gulvene, i væggene og på loftet.

Det er psykisk udmattende. For ikke alene er rotter omvandrende bakteriebomber og reel en risiko for ens helbred, de forårsager også mange brande, fordi de gnaver i elektriske installationer, når de udforsker deres miljø.

Da rotter især bevæger sig rundt via kloaksystemet og kan komme langvejsfra, er det vigtigt at vedligeholde alle afløbssystemer og anden rørføring, så rotter ikke kan komme ind den vej.

Udgiften til rottebekæmpelse afholdes af kommunen og betales over kommuneskatten. Til gengæld har grundejeren pligt til at renholde og rottesikre sin ejendom.

I Retsinformations »Bekendtgørelse og forebyggelse og bekæmpelse af rotter« står der i paragraf 3: »Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således at rotternes levemuligheder på ejendommen forhindres.«

Om mit boligselskab gør det, er jeg blevet i tvivl om efter næsten et år med rotter. Til gengæld har jeg kun ros til kommunes rottefænger, som har vist stort engagement for at komme problemet til livs.

Men en ting er sikkert: Når rotterne først er inde i beboernes huse, forsvinder de ikke igen, før arnestedet er fundet og udbedret. Derfor dette nødråb.

Med venlig hilsen

Hardy Bengtsen

Wiedergården 19