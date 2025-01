Er nytænkning på boligområdet i Dragør en by i Rusland?

Vi ønsker alle et godt nytår og velkommen til 2025 – et vigtigt år. Et kommunalvalgsår.

Ingen i Dragør er i tvivl om, at vores hede ønske er nytænkning på boligområdet – for ældre, for seniorer, for andre. Hvor er den diskussion blevet af i mange hensigtserklæringer fra politikerne i kommunen?

Nøgleord for os er blandt andet: »Bo småt, lev stort,« rum og fællesskab for ældre, beboere og naboer, fagligt fællesskab med et sundhedshus, hjemmepleje eller andet, sparring med de andre ældreorganisationer i Dragør. Nej til mere smøleri om boligudvikling.

Kort sagt ja til nytænkning og til et lille seniorbofællesskab. Et pilotprojekt, som vi vil udvikle sammen med forskellige interessenter og i høj grad med Dragør-borgere.

Flere politikere har anbefalet ideen om seniorbofællesskaber – blandt andre Nicolaj Riber, Helle Barth, Peter Læssøe, men også andre. Tak for det, men smukke ord er ikke nok. Der skal handling bag.

Næste fase skal forberedes nu. Det vil vi gøre sammen med Ældre Sagen i Dragør og Dragør Kommunes Ældreråd samt en række borgere og selvfølgelig i dialog med politikerne.

Med venlige hilsen

Nina Nørgaard

Dragør SeniorBo