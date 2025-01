Alle veje fører til Dragør Industriby

Meget tyder på, at kommunens administration skal lede efter en ny adgangsvej til Dragør Industriby, da politikernes drøm om at benytte et kort stykke af Ryvej er gået i hårdknude og endt ud med et prisoverslag på 17 millioner kroner plus.

Det er altså en bekostelig affære, og på Dragør Rådhus er der påfaldende nok ingen, der har taget stilling til, hvordan et sådant vejprojekt skal finansieres – ej heller om det er muligt at erhverve eller ekspropriere arealer til udvidelsen af Ryvej.

Upopulært projekt

På trods af kraftig borgermodstand vil borgmester Kenneth Gøtterup (C) og hans flertal stadigvæk placere et 170.000 kvadratmeter stort erhvervs- og industriområde i den nordlige del af Dragør.

Det storstilede anlægsprojekt er ikke blevet endeligt navngivet af Dragør Kommune, men går under diverse betegnelser såsom »A.P. Møllers Allé II«, »Erhvervsområde Nord« og »Dragør Industriby«. Det ukære barn har mange navne, og der kommer sikkert flere til, inden vi skal til kommunalvalg den 18. november.

Ifølge borgmesteren og de øvrige projektmagere ville de oprindeligt »styre trafikken« til og fra industribyen via Kystvejen og Ryvej – de kunne bare ikke lige redegøre for, hvordan de i praksis havde tænkt sig at gøre det. Der er som bekendt langt fra skrivebordets gisninger til virkelighedens trafikstrømme, og bekymrede borgere peger især på yderligere trafikbelastning, luftforurening og støj som årsager til, at megaprojektet aldrig burde have set dagens lys.

Projektets mange følgevirkninger kommer til at påvirke os alle, men naboerne i nærheden af Kystvejen, Ryvej, A.P. Møllers Allé og Nordre Dragørvej vil i særdeleshed opleve den voldsomme trafikforøgelse i lokalområdet.

Dragør Industriby skal efter planen placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv, uden at de politiske projektmagere kan fremvise noget så basalt som en behovsanalyse og en business case, der kan dokumentere, hvorvidt megaprojektet har sin berettigelse i vores lille by eller ej.

Det er vel ikke professionel kommunal projektstyring, at borgmesterens flertal fortløbende sjusser sig frem på ubestemt tid for vidt åben kommunekasse uden at kunne dokumentere et egentligt behov for industribyen og samtidig på utroværdig vis påstår, at trafikforøgelsen i Dragør vil være »begrænset«.

Borgmesterens holdning

Siden marts sidste år har borgerne efterspurgt en behovsanalyse og en business case, men borgmesterens flertal er stadigvæk ikke interesseret i at få udfærdiget analyserne.

I begyndelsen af november kunne man læse følgende i lokalavisen:

»Kenneth Gøtterup er heller ikke bange for en helt anden konflikt. Den, der handler om Erhvervsområde Nord eller A.P. Møllers Allé II, som han kalder det. Han lader sig ikke ryste af den heftige debat, der har været om området, men holder fast i troen på, at alle vil kunne se den sunde fornuft i projektet: ‘Det er en vigtig debat at have. Men jeg har fuld tillid til, at som tiden går, så vil folk forstå og blive glade for udviklingen.’« (Dragør Nyt nr. 45, side 12, den 6. november 2024).

Hermed må vi forstå, at den vedvarende borgermodstand imod Dragør Industriby ikke er værd at lytte til, fordi med tiden vil alle borgere forstå det, vi ikke forstår, og så vil vi blive »glade« for det miljøbelastende og trafikforøgende projekt.

Efter 20 år med projektet på tegnebrættet kan politikerne end ikke redegøre for, hvorfor de finder det gavnligt at ændre den gældende lokalplan og konvertere landzone til byzone, hvad byggemodningen vil koste skatteborgerne, hvor der præcist skal etableres adgangs- og tilkørselsveje samt øvrig infrastruktur, hvorfor boligejerne skal støjbelastes og luftforurenes yderligere, hvad der skal ske med det fredede vandhul Køjevælen og dets dyreliv – og sidst, men ikke mindst, hvorledes dette enorme projekt vil tilføre borgerne og byen en eventuel merværdi.

Det virker på alle parametre dybt uansvarligt, at der ikke er sat en tidsplan for de endelige beslutninger. Ifølge borgmesteren selv har han »en forventning om, at der træffes beslutninger om det videre forløb engang senest i foråret«.

Sagen trækkes dermed atter i langdrag på diffus vis, og naboerne kan nu se frem til endnu en lang periode med nagende uvished.

Måske er det på høje tid at skrotte politikernes udskældte prestigeprojekt og kigge mere i retning af at fremme folkesundhed, luftkvalitet, miljø, natur, åbne vidder og vores generelle trivsel i Dragør.

Kommunalbestyrelsen skal viderebehandle projektet den 23. januar i byrådssalen.

Trafik og luftforurening

Hvis politikerne placerer et kæmpestort erhvervs- og industriområde i det åbne landskab på Dragør Nord, så følger der selvfølgelig en massiv trafikbelastning med.

Ifølge Via Trafik var der i 2022 intet mindre end 4.904 køretøjer dagligt på Dragør-siden af Kystvejen og 7.254 køretøjer på Kirkevej – de to store veje, der leder størstedelen af trafikken ind og ud af Dragør.

Trafikken på A.P. Møllers Allé er målt til 4.495 køretøjer i døgnet, og på Nordre Dragørvej er der talt 3.805 køretøjer, mens der på Hartkornsvej er registreret 2.194 køretøjer.

Mellem Store Magleby Kirke og lufthavnstunnellen er Englandsvejs hverdagstrafik på svimlende 13.876 køretøjer. Ja, du læste rigtigt – det er meget voldsomt.

Dragør kan snart ikke rumme mere, og infrastrukturen er slet ikke gearet til den slags trafikforøgende projekter.

Alle veje fører til Dragør Industriby. Spørgsmålet er bare, om vi vil have endnu mere røg, støj og møg – har vi ikke rigelig i forvejen?

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune