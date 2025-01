Føtex-chef besøger Rotary Klub

Morten Meinertz er varehuschef i Føtex Food på Maglebytorv. Foto: Freja Bundvad.

Torsdag den 23. januar får Dragør Rotary Klub besøg af Morten Meinertz, varehuschef i Føtex Food Dragør.

Mødet finder sted på Dragør Strandhotel fra klokken 18.30 til 20.00, hvor Morten Meinertz vil fortælle om sit arbejde som leder af en stor dagligvareforretning med mange ansatte og et bredt sortiment.

Derudover vil han muligvis også dele sine personlige oplevelser som købmand på solkysten i Spanien.

Historien bag Føtex i Dragør

Føtex åbnede sin butik på Maglebytorv den 21. oktober 2009.

Varehuset blev oprindeligt mødt med debat, især på grund af planerne om et højt byggeri med p-pladser på anden sal. Det blev dog ændret efter indblanding fra Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, som besøgte stedet og insisterede på et design, der passede bedre til omgivelserne.

Løsningen blev en underjordisk parkeringskælder, som sikrede, at varehuset ikke skæmmede bybilledet.

Mødet er åbent for gæster med interesse for detailhandel, Føtex og Rotary. Tilmelding er nødvendig, og man skal selv betale for middagen. Se også annoncen i Dragør Nyt uge 3.