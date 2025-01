Klip i kørekortet til to bilister på Kirkevej

To bilister blev standset for at køre for stærkt på Kirkevej. Arkivfoto: Henrik Askø Stark.

60, 80, 50, 60, 50.

På Englandsvej og Kirkevej skal man generelt holde tungen lige i munden, når man kører i bil. Mellem Dragørs gamle bydel og tunellen på Englandsvej er der nemlig mange skiftende fartbegrænsninger.

Københavns Politis færdselsafdeling gennemførte tirsdag den 14. januar en målrettet indsats mod høj fart på Kirkevej i Dragør, hvor hastighedsgrænsen er 50 kilometer i timen.

Under kontrollen var der to bilister, hvis fødder hvilede alt for tungt på speederen. Begge bilister blev standset og modtog bøder på henholdsvis 3.000 og 3.600 kroner samt et klip i kørekortet til hver.

Københavns Politi oplyser, at indsatsen er en del af en generel kontrol for at øge trafiksikkerheden og sikre, at færdselsloven overholdes.