Undervisningsminister på gymnasiebesøg

Ministeren talte med eleverne i 3. B. Pressefoto: Tårnby Gymnasium.

Mandag den 13. januar lagde undervisningsminister Mattias Tesfaye (A) vejen forbi Tårnby Gymnasium & HF for at tale om fremtidens gymnasium i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en ny gymnasiereform.

Med på besøget var også Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (A), der er en velkendt gæst på gymnasiet.

Denne gang var det undervisningsministerens tur til at få en rundvisning på det arkitekttegnede gymnasium og opleve hverdagen på nært hold.

Dialog med eleverne

Under besøget fik ministeren mulighed for at møde flere elever, heriblandt klassen 3. B. Her blev der udvekslet synspunkter om uddannelse, og eleverne viste stor interesse for at høre ministerens tanker om den kommende gymnasiereform.

Besøget bød på en konstruktiv samtale om reformens betydning, og selvom der ikke blev aftalt et nyt besøg, håber Tårnby Gymnasium at kunne byde ministeren velkommen igen i fremtiden.