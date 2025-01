»Forvirring og fejlinformation«: Derfor sagde de andre partier nej til borgermøde om betaling for kystsikringen

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Socialdemokratiet sendte et fælles afbud til mødet – billedet af kommunalpolitikerne er taget, da de fire partier indgik budgetforlig i sommer. Også Sydamagerlisten havde meldt afbud til mødet om kystsikring. Foto: Dragør Kommune.

Liste T stod ganske alene, da partiet onsdag havde indkaldt til borgermøde om betalingsmodellen for kystsikringen af Dragør Kommune.

Samtlige andre partier i kommunalbestyrelsen havde takket nej til at deltage. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne meldte afbud i en fælles e-mail til liste T med en hvas kritik rettet mod selve mødet, der kommer, endnu inden den statslige rapport om en fælles beskyttelse af Storkøbenhavn er offentliggjort. Den beskyttelse kan Dragør også ende med at blive en del af – og rapporten vil under alle omstændigheder indeholde nogle bud på finansieringsmodeller.

I e-mailen fra de fire partier hedder det blandt andet:



»Det er vores opfattelse, at når vi skal afholde borgermøde om så væsentlige, vigtige, men også komplekse problemstillinger, bør de tilrettelægges således, at vi kan orientere borgerne om dels konkret viden og dermed også de faktuelle forhold, vi som kommunalbestyrelse skal forholde os til. Samtidig er det også vigtigt, at sagens problemstilling kan belyses af fagfolk, for eksempel forvaltningens embedsmænd, der arbejder med sagen.«

Partierne bag e-mailen kritiserer også forudsætningerne for mødet – og Liste T’s afholdelse af mødet i det hele taget.

»Vi finder, at et borgermøde om væsentlige emner som dette, afholdt af et eller flere partier, kan medvirke til dels fejlinformation af borgerne og dermed også en risiko for at skabe forvirring om processen – ikke mindst de konkrete temaer, kommunalbestyrelsen på et tidspunkt skal forholde sig til. Derfor kan vi også udtrykke vores beklagelse over, at liste T vælger, at de ikke ønsker at afvente resultatet af den statslige forundersøgelse og et åbent borgermøde afholdt af kommunen.«

Også Sydamagerlisten meldte afbud – ifølge liste T på borgermødet var det med begrundelsen, at den statslige rapport ikke foreligger endnu.