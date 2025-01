Dragør-borgere skylder en rund million i gennemsnit

Realkreditlån er den absolutte hovedårsag til den relativt høje gæld blandt Dragørs borgere. Foto: Tim Panduro.

979.888 kroner – eller knap en million. Sådan lyder slutsummen, når den gennemsnitlige private gæld per borger i Dragør bliver opgjort.

Dermed er Dragørs borgere de fjerde mest forgældede i Danmark.

Det betyder dog ikke, at den gennemsnitlige Dragør-borger er på vej mod gældsfængsel og personlig ruin. Det meste af gælden ligger nemlig i mursten, viser opgørelsen af den personlige gæld blandt borgerne i samtlige danske kommuner, der er foretaget af banksammenligningssitet Mybanker.

Således udgør realkreditgæld og prioritetsgæld 873.021 kroner af gældsbyrden, mens for eksempel bil- og forbrugslån tegner sig for de sidste godt 100.000 kroner. Gæld til det offentlige, for eksempel studielån, er ikke med i opgørelsen.

De relativt høje ejendomspriser og den store andel af personer, der bor i ejerboliger, er ifølge Mybanker årsag til, at det er fem hovedstadskommuner med ret velstående indbyggere, der ligger i topfem over mest gæld. Således topper Gentofte listen med halvanden million kroner, efterfulgt af Hørsholm med 1,3 millioner kroner, Rudersdal med 1,2 millioner kroner og altså Dragør, der holder gælden på under en million. Topfem afrundes af Lyngby-Taarbæk, hvor hver borger i snit skylder 800.000 kroner væk – alt sammen i runde tal.



Den mindst forgældede kommune er Brøndby, hvor mange bor til leje og derfor ikke har boliglån.