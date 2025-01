Lyset blev tændt – og så blev det slukket igen

Dette foto er taget med blitz. Alligevel kan man godt se, at der nu ser ganske dunkelt ud på Dragør Boldklubs kunstgræsbane, efter at lyset er blevet dæmpet. Foto: Carsten Hein.

Torsdag aften kørte formanden for Dragør Boldklub, Carsten Hein, op til kunstgræsbanen for at tænde de nye lamper. Han var glad og optimistisk, fordi han af kommunen havde fået at vide, at nu havde entreprenøren dæmpet lyset. Da det var blevet testet første gang mandag aften, førte det nemlig til en storm af klager fra naboer – og Københavns Lufthavn og Trafikstyrelsen slog alarm, fordi lamperne forstyrrede flytrafikken. Så de blev straks slukket igen.

Torsdag var de så klar til at blive testet igen for at afprøve, om lamperne nu lyste på en måde, så ingen fly blev generet af det. Målingerne viste, at alt var ok. Flysikkerheden var på plads. Tilbage på banen stod Carsten Hein dog sammen med en flok seniorspillere fra klubben, der tilfældigt kom forbi. Og de kunne konstatere, at der nu var alt for mørkt til at spille på banen.

»Som situationen er nu, vil det simpelthen kræve pandelampe at spille fodbold på den bane. Forløbet er efterhånden absurd. Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige,« lyder det fra Carsten Hein.

Formand er blevet kimet ned

Den seneste udvikling er blot endnu et eksempel i rækken på, hvordan udskiftningen af lamper på boldklubbens kunstgræsbane – som trængte til moderne og mere bæredygtige lyskilder – ikke er gået som planlagt. Oprindeligt skulle arbejdet udføres i juli sidste år, hvilket ville være praktisk, fordi den oplyste kunstgræsbane ikke er i brug om sommeren. Arbejdet blev dog af forskellige årsager udskudt flere gange og endte med at gå i gang i december, hvor alle klubbens godt 1.100 medlemmer fik beskeden om, at de ikke ville kunne spille på banen i et par uger. Arbejdet har dog trukket ud i indtil videre syv uger, og boldklubben har ad flere omgange måttet give deres medlemmer besked på, at de stadig ikke kan spille, og at situationen er uafklaret.

»Det er katastrofalt for klubben, og jeg får jo simpelthen opkald, mail og sms’er fra alle kanter. Fra spillere, der er kede af, at de ikke kan spille. Fra naboer, der har følt sig generet af lyset. Fra Trafikstyrelsen og ATC (flyvekontroltjenesten Air Traffic Control, red.). Jeg må jo henvise alle til kommunen, for det er dem, der er projektledere og har ansvaret for entreprenøren på arbejdet,« lyder det fra Carsten Hein.

Lamperne skal lyse den rigtige vej

Han forstår for det første ikke, at arbejdet har kunnet trække ud så længe, som det har.

»Jeg har været oppe i klubben i hvert fald hver anden dag, og man kan ikke ligefrem sige, at der er blevet arbejdet hver dag. Jeg er klar over, at der har været dage med stærk blæst, hvor de ikke må køre op i lifterne. Og jeg ved, at der har været juleferie ind over. Men jeg forstår stadig ikke, at det har skullet tage så lang tid,« siger han.

Resultatet af det langvarige arbejde har han heller ikke meget til overs for.

»Vi skal selvfølgelig sikre, at flyene ikke styrter ned eller lander på fodboldbanen, men vi skal jo også kunne se nok til, at vi kan spille på banen, ellers giver det jo ingen mening. Da jeg stod der torsdag aften, var der et par elektrikere blandt spillerne, der kunne fortælle, at de mente, at der var to helt grundlæggende ting galt: Der skal en hætte over lamperne, så lyset ikke går opad. Og så skal lamperne pege ned mod banen og ikke lyse op og til siden, som de gør nu. Altså, jeg er ikke elektriker, men jeg kan godt lægge to og to sammen, og det virker ret oplagt, at de har ret, og at det er sådan, det burde være,« siger Carsten Hein.

Håber på snarlig afklaring

Han har nu skrevet til kommunens projektleder med netop disse forslag – og tilføjet, at de har brug for, at lysstyrken skrues lidt mere op, men at det ikke burde være et problem for hverken flytrafik eller naboer til banen, hvis lamperne blot lyser den rigtige retning.

»Det ideelle ville jo være, hvis entreprenørerne kunne være der om aftenen. Det er svært at justere korrekt på lyset i dagslys. Og så burde det jo gøres i samarbejde med os, der skal benytte banen,« foreslår Carsten Hein.

Han håber på, at der snart kan blive bundet sløjfe på dét kapitel.

»Jeg synes, at medlemmerne af klubben har været utroligt tålmodige og bakket op, så godt de kan. Men nu vil medlemmerne bare gerne træne fodbold igen. For det er jo mange uger, hvor det ikke har været muligt. Det er synd for spillere, frivillige og alle, der arbejder i klubben,« siger han.

Kommunen: Det er smadderærgerligt

Chef for Plan, Teknik og Erhverv i kommunen, Jesper Horn Larsen, forklarer, at de er i fortsat dialog med boldklubben og godt kan forstå, at de er frustrerede over situationen.

»Det er da smadderærgerligt. Det er vi enige i. Men det er vejrlig, der er hovedårsagen til, at arbejdet har trukket ud. Det har simpelthen blæst for meget til, at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde fra lift,« siger han.

Han bekræfter, at de efter den første test af det nye lys fik en henvendelse fra Københavns Lufthavns kontroltårn om, at lyset var for kraftigt. Siden er lamperne blevet testet to gange, hvor lysstyrken er blevet reduceret. Torsdag aften var de ikke blevet indstillet korrekt, men fredag blev de testet med en lysstyrke på 45 procent på den lille bane og 70 procent på den store bane.

»Vi afventer nu en endelig tilbagemelding fra lufthavnen på, om det er ok. Vi håber, at lyset er ok, indtil vi får tilpasset belysningen. Derudover arbejder vi på at finde en løsning med afskærmning, som vi havde på det tidligere banelys,« forklarer Jesper Horn Larsen.

Han mener, at lyset i lamperne peger den rigtige vej, men at der bliver tjekket op på det hele.

»Det er en rådgiver, der har beregnet og projekteret vinklerne på lamperne, så vi mener, at de står, som de skal. Men vi følger op på det hele. Lige nu er der ikke en præcis tidshorisont, fordi vi også må afvente dialogen med lufthavnen,« siger Jesper Horn Larsen.